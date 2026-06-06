La reveladora foto de la hija de Cristiana Nassar que evidencia su relación con el novio de su mamá

Nayad Nassar, la única hija de Cristiana Nassar, evidenció con una reveladora fotografía cómo es la relación que tiene con la actual pareja de su mamá, el ganadero Luis Estrada.

Cris confirmó hace unas semanas que se dio una nueva oportunidad en el amor cinco años después de la sorpresiva y lamentable muerte de su esposo, el doctor Martín Nassar.

Cristiana Nassar ya lleva varios meses de relación con su novio Luis Estrada. Fotografía: Instagram Cristiana Nassar. (Instagram/Instagram)

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A pesar de que confirmó su nueva relación sentimental, fue hasta hace unos días que presentó a su novio públicamente y, tras eso, lo dejó de ocultar en sus redes.

Tan feliz está la presentadora del canal ¡Opa! con su relación que el jueves pasado la pareja disfrutó en el Jazz Café de un concierto con José Mata, gran amigo de Cris.

Pero al show no fueron solos. Cris y Luis asistieron muy bien acompañados por Nayad y Luis Morera, el futuro esposo del único retoño de la también chef.

Durante la velada, Nani –como le dicen de cariño a Nayad– compartió en sus historias de Instagram una hermosa fotografía que dejó ver cómo se lleva con su padrastro.

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La joven no escribió ni una sola palabra, solo agregó cuatro corazones azules a la fotografía en la que los cuatro aparecen muy sonrientes y felices disfrutando del momento.

La imagen basta y sobra para confirmar que Nani y el novio de su mamá se llevan de maravilla, algo que es muy importante para la conocida presentadora de televisión.

A mediados de febrero pasado, en su programa No tan cristiana, Cris contó que al inicio su hija no estaba tan convencida de que ella tuviera un nuevo amor, pero tras conocer al vaquero, todo cambió.

Nayad Nassar compartió esta hermosa foto familiar donde mostró que con el novio de su mamá se lleva de maravilla. Fotografía: Instagram Nayad Nassar. (Instagram/Instagram)

“Ver a Luis sentado al frente de Nani, porque Nani estaba reticente, diciéndole que es para siempre, que yo era el amor de su vida y que vamos a hacer una familia para siempre, y ver a esa chiquita quebrada llorando… El día que yo me muera, Nani va a tener papá, porque estoy segura de que me voy a morir antes, y va a tener un papá que la contenga y que la ame”, afirmó Cristiana esa vez.

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