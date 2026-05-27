La voz del locutor El Huracán se escuchará ahora en esta frecuencia

El locutor Miguel Cascante, "El Huracán", es uno de los más queridos en el dial. (redes/Facebook)

El reconocido locutor Miguel Cascante, mejor conocido como El Huracán, ya encontró nueva casa radial tras anunciar recientemente su salida de La Mejor 99.1 F.M., emisora donde permaneció durante 19 años acompañando a miles de oyentes.

El animador se incorporó este lunes a radio Omega 105.1 F.M., noticia que tiene muy emocionados a sus seguidores y al propio locutor, quien aseguró estar cumpliendo uno de los mayores sueños de su carrera.

“Llegar a Omega es como la graduación, es la cereza en el pastel de todo locutor. Todos los locutores quieren estar en Omega”, expresó con entusiasmo.

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Hace apenas unos días, Cascante sorprendió a sus oyentes al despedirse de La Mejor con un emotivo mensaje en el que recordó las madrugadas frente al micrófono, el café y la pasión con la que siempre realizó su trabajo.

Miguel Cascante, "El Huracán", fue una de las voces principales de La Mejor por 19 años. (redes/Facebook)

Ahora se inicia una nueva etapa profesional y asegura sentirse agradecido por la oportunidad de formar parte de una de las emisoras más reconocidas del país.

“Es un sueño que tenía desde muy pequeño y por la gracia de Dios aquí estamos”, comentó.

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Además, El Huracán aseguró que asumirá este nuevo reto “poniéndose la camiseta con honor”, comprometido a seguir entreteniendo y acompañando al público como lo ha hecho durante toda su trayectoria en radio.