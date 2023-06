La voz que habla “a escondidas” dio su cara en Spelling Bee: ella es Rosa María Solano

Rosa María Solano Fallas es la pronunciadora del nuevo programa de canal 7, Spelling Bee. (Cortesía Rosa María Solano)

Rosa María Solano le ha hablado a los costarricenses por años desde los altoparlantes de algún comercio o los micrófonos de una cabina de radio.

La voz de esta cartaginesa, de 63 años de edad, anunció por muchísimo tiempo los famosos “Miércoles frescos” de una cadena de supermercados del país, dio múltiples consejos o informaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social o del Patronato Nacional de la Infancia y ofreció la hora al otro lado del teléfono al marcar el 112.

Con su voz, Solano también conquistó la radio, medio al que llegó sin pensarlo ni imaginarlo el 16 de octubre de 1980, cuando hizo su primera transmisión al aire en una emisora brumosa que se llamaba La Fuente Musical, leyendo noticias.

Y al parecer, su voz llegó para quedarse porque aún hoy, a casi 43 años de su debut radiofónico, su presencia en la radio aún es notable. Actualmente su casa es Columbia Stereo, donde produce y presenta los programas Éxitos Stereo y Mañana Stereo. Ahí trabaja desde 1993.

El domingo pasado, esa voz que se acostumbró a hablarnos más “a escondidas” dio la cara en el nuevo programa de canal 7, Spelling Bee. Ella fue elegida por la televisora para ser la “pronunciadora” del programa; es decir, la encargada de darle a los niños participantes la palabra que deben deletrear y después “dictar sentencia”.

En esta edición del Chepear, les presentamos a doña Rosa María Solano Fallas.

Rosa María Solano es una voz bastante famosa de la radio y de la locución comercial. (Cortesía Rosa María Solano)

-¿Por qué dice que llegó a la locución y a la radio por casualidad?

No tenía en mi libro eso. Siempre fui en la escuela excelente lectora; eso de ‘¿quién quiere leer?’ ‘Yo’; ¿acto cívico? Yo, y entonces siempre me gustó participar, pero nada más. Nunca vislumbré mi futuro con la comunicación, de hecho, en algún momento de mi vida quise estudiar Medicina.

-¿Y cómo llegó ahí entonces?

Declamo desde chiquitita y fue a raíz de una presentación que hice en un lugar en Cartago, en El Molino, que era famosísimo en ese tiempo. Yo estaba en mis veintes y ahí estaban los periodistas Freddy Dávila y Jorge Gabriel Durán, de grata memoria. Don Freddy me dijo que yo tenía voz de locutora y me invitó a leer noticias en La Fuente Musical y así comenzó todo, ya luego comencé a hacer comerciales y a vender radio.

-¿Qué significado tiene la radio en su vida?

La radio para mí es todo. Don Carlos Alberto Patiño (locutor, animador, cómico…) decía que él se ganaba la vida con el sudor de la lengua y de verdad que es una frase profética, porque siento que gracias al sudor de mi lengua saqué adelante una familia, pude cumplir sueños y metas. Todo lo que he logrado en mi vida, profesional y familiar, ha sido gracias a mi machetico, que es mi voz y gracias a la radio.

Rosa María Solano tiene seis hijos, entre ellos hay una pareja de gemelos. (Cortesía Rosa María Solano)

-¿Cómo cuida su voz?

Una vez leí que Celia Cruz cuidó su garganta toda la vida con jengibre, miel y limón, entonces cuando tengo alguna afectación acudo a eso, a miel, limón y jengibre.

Mamá de 6 ¡Vive, vive! Acreditada Doña Rosa tiene seis hijos, entre ellos gemelos. Solo su hija mayor le sigue los pasos en la locución comercial y radiofónica. Como buena cartaga, la locutora es aficionada al Cartaginés y no duda en decir: “vive, vive, Cartago vive”. Rosita cuenta que a los seis meses de estrenarse en radio sacó su carné de locutora en Control de Radio. Su número de carné es el 181.

-Gran sorpresa dio verla en el elenco de Spelling Bee. ¿Qué representa ese proyecto para usted?

Se lo he dicho a mis hijos: es mi Óscar. Esta es la coronación de mi trayectoria y agradezco muchísimo a canal 7 por esto porque es como que alguien te diga, “Mis respetos por lo que usted ha hecho a través de su historia”.

-¿Se siente la mala de la película? A usted le toca informar quien sigue en competencia y quien no.

Por eso el domingo aclararon que yo no soy la que elige las palabras, hay una pedagoga para eso que es la especialista, yo soy quien las pronuncia, pero evidentemente eso es lo que podría reflejar en los niños. Por eso es que creo que el tema de que se haga de una forma dulce es el secreto para mí.

Desde hace 21 años, Rosa María Solano produce en radio el programa Dulce Navidad. (Cortesía Rosa María Solano)

-Y fuera de cámaras ¿cómo es su relación con ellos?

El otro día se me acercaron unos en un ensayo y me preguntaron si me atrevía a hacer un reto, les dije que sí y me pusieron a deletrear “electroencefalografista” y después me retaron con preguntas y otro se me acercó a preguntarme si cuando alguno quedaba fuera de la competencia, nosotros nos ponemos tristes… Me agaché a abrazarlo porque por supuesto que sí.

-¿Entonces también sufrió con las expulsiones de la semana pasada?

No puedo ver a un niño llorando, pero respiro y me toca manejarlo, aunque sí es muy difícil mantener las emociones. Espero llorar el día que gane uno, creo que ese día no me voy a contener.