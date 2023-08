Laura Ortega habla sin tapujos sobre cómo se siente luego de perder a su bebito

Laura Ortega tiene 28 años y es cantante y modelo. (Instagram)

A mediados de julio, Laura Ortega se sinceró con la gente que la sigue en redes sociales y les contó el duro momento que atravesaba porque el bebito que cargaba en su vientre había fallecido.

Lau relató el duro momento con mucha sinceridad y dolor. Mencionó que tenía un aborto retenido y que la recomendación médica era esperar a que el cuerpo lo expulsara de forma natural.

Este miércoles por la noche, la guapísima modelo y cantante volvió a referirse a la situación que vivió y habló sin tapujos en Instagram respecto a cómo se siente luego de la pérdida y de la expulsión del angelito un día después de confirmar la noticia.

“Ha sido una montaña rusa de emociones, lo cual es normal. Así como he tenido días buenos, he tenido días difíciles, pero honestamente a mí no me gusta enfocarme en el pasado ni quedarme pensando en el por qué, porque al final sé que todo tiene un propósito perfecto y, aunque a veces no lo entendamos, así es”, dijo la ojiverde en su Instagram.

Laura Ortega habla de cómo se siente tras pérdida de su angelito

Laura se expresó de esa manera, luego de que le enviaran una pregunta a esa red social enfocada a saber sobre ella y su proceso tras la lamentable pérdida.

“La vida sigue. Estoy intentando fluir con lo que viene. Vienen días mejores y, de hecho, ya ha sido así. Tengo muchísimo por qué agradecer”, agregó Ortega.

“Cuando se viven situaciones dolorosas y traumáticas, lo mejor que uno puede hacer es agarrar eso malo y convertirlo en algo bueno reinventándonos, madurando, creciendo, siendo más fuerte y ya”, refirió la joven de 28 años.

Lau agradeció los tantos mensajes que le llegaron a sus redes sociales desde que dio a conocer la noticia, y se disculpó porque no ha podido responder a muchísimos y también se solidarizó con mujeres que han pasado por procesos similares a los de ella.

Laura Ortega y Fernán Faerrón ya tienen varios meses juntos. Instagram.

“Somos demasiadas las que hemos vivido algo así y hay muchas a las que no les he podido contestar. Quiero agradecer a todas, porque de verdad significó mucho en un momento que estaba pasando que no entendía nada y sentirme acompañada por mujeres que vivieron lo mismo y lograron tener su bebé arcoiris, me dio esperanza, o (mujeres) que crecieron y que vinieron tiempos mejores para ellas, me dio mucha fe”, finalizó la sensual modelo.

El bebito sería el primer hijo de Lau y su actual novio Fernán Faerrón, el jugador del Herediano.

