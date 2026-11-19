Tras un mes viviendo en Panamá, Laura Ortega reveló este jueves la verdadera razón por la que dejó Costa Rica y se fue a vivir al país canalero con su esposo Fernán Faerron y su hija Elisa.

La modelo y creadora de contenido reconoció que en Costa Rica sentía que su vida estaba en pausa y estancada, por lo que decidió hacer maletas e irse al país vecino a iniciar una nueva etapa junto con su familia.

Laura Ortega y Fernán Faerron se fueron a vivir a Panamá a mediados de octubre. (Instagram/Instagram)

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“No quiero menospreciar todo lo que he vivido en Costa Rica, porque mis mayores aprendizajes que me han ayudado a crecer y demás han sido ahí”, dijo Laura al responder desde Panamá a una pregunta que le hicieron en Instagram.

“Sentía que mi vida estaba en pausa”

Luego, contó las situaciones que la llevaron a tomar una decisión tan radical. “Nosotros estábamos en una etapa un toque difícil en la que me sentía estancada; sentía que mi vida estaba en pausa y eso no me permitía disfrutar, la verdad, porque era demasiada la incertidumbre, mucho estrés, muchas cargas”, explicó Ortega.

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Aunque tan solo ha transcurrido un mes viviendo en ese país, donde viven sus papás por negocios, Lau contó que las cosas han ido mejorando y cambiando muy rápido.

Laura Ortega contó por qué se fue a vivir a Panamá

“Finalmente, siento como que estoy viviendo y suena horrible, pero es así. Entonces sí creo que fue, definitivamente, la mejor decisión, lo que Dios quería para nosotros y siento que eso se ve.

“No es que antes me veía fea o sentía que me veía fea, es que es algo energético que tal vez se refleja y sí, me siento más feliz. Eli (Elisa, su hija) es más feliz, los perros son más felices”, destacó.

Ortega contó que, por ejemplo, uno de sus perros era sumamente alérgico en Costa Rica; allá le cambió la vida.

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“Es como que todos estamos mejor”, dijo Laura.