Leonardo Perucci dejó un video en el que reveló qué quería que hicieran con sus cenizas

Leonardo Perucci dijo muy claro en un video que circuló este viernes qué quería que hiciera su familia con sus cenizas, tras pasar a la vida eterna.

El actor y expresentador falleció el martes pasado y este jueves se llevaron a cabo sus honras fúnebres en la iglesia San Juan Bosco, en San José.

El funeral de Leonardo Perucci se realizó este jueves en la iglesia San Juan Bosco, en San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Tras el funeral, su hija, Valeria Perucci, confirmó a La Teja que el cuerpo de don Leonardo sería incinerado y sus cenizas permanecerán en Costa Rica. Él nació en Chile.

El video de don Leonardo

Este viernes, Valeria publicó un emotivo video de su papá en Instagram. En la grabación, don Leonardo aparece manejando un carro y hablando de él y de su vida.

Entre las cosas que dijo, llamó la atención que mencionó lo que quería que pasara con sus cenizas.

“Soy un hombre feliz, realizado, que tengo una vida maravillosa, que tengo una casa en Cahuita, que mis cenizas las van a lanzar aquí en playa Negra”, dijo don Leonardo mientras conducía, al parecer, por esa zona del Caribe.

Leonardo Perucci dijo sobre lo de sus cenizas en un video que compartió su hija. (Captura/Captura)

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Playa Negra se ubica muy cerca de Puerto Viejo de Talamanca, en Limón, en el llamado Caribe Sur.

En el mismo video, don Leonardo bromea con que la persona que lo graba no tiene permiso para hacerlo y al irse en un hueco que había en la calle dijo: “Nos vamos a quedar sin neumáticos y nos vamos a tener que ir en bus”.

Este es el destino que quería Leonardo Perucci para sus cenizas

“Gracias, papi, por tanto”

Con el video, Valeria compartió un lindo mensaje para su papá.

“Gracias, papi, por tanto. Te amo y te voy a extrañar todos los días y trataré de hacer de mi vida una historia hermosa para honrar tu vida, enseñanzas, cariño y amor. Nos volveremos a ver, eso no me cabe duda”, escribió.

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