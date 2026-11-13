Leonardo Perucci tuvo un “Fantástico” adiós entre amigos, poemas, música de Frank Sinatra y los valores que defendió

La despedida de Leonardo Perucci fue tan “a su manera” que en los homenajes finales de su funeral, el cantante Joaquín Yglesias interpretó ese éxito en la versión original de Frank Sinatra (My Way), uno de los ídolos musicales del querido actor y presentador.

Pero no solo ese detalle musical hizo “Fantástico” el último adiós del artista chileno costarricense, quien falleció el pasado martes 10 de noviembre y este jueves fue despedido de este mundo con una misa en la iglesia San Juan Bosco, en San José.

El último adiós a Leonardo Perucci se llevó a cabo en la iglesia San Juan Bosco, en San José. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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También en la especial ceremonia se recitaron poemas, se ensalzó su legado artístico, se presumió el gran amor que le tenía a su esposa, la actriz y escritora Arabella Salaverry, y hasta salieron a relucir los valores que defendió.

Un homenaje a don Leonardo Perucci

El funeral de Perucci inició a la 1:30 de la tarde. A esa hora, su féretro fue transportado por sus hijos y su gran amigo José Manuel Masís, el famoso Mongo Mongo, hasta los pies del altar, mientras Yglesias interpretaba la canción “Tan cerca de mí, tan cerca de ti”.

En ese instante hubo lágrimas de familiares y amigos, las cuales se disiparon conforme avanzó la ceremonia, que fue oficiada por el sacerdote Luis Alejando Rojas Alvarado. En su sermón, el cura compartió una reflexión sobre la vida y legado de don Leo.

“Perteneció a una generación hermosa de actores y actrices venidas al exilio que hicieron de San José la ciudad rodeada de salas de teatro. Leonardo perteneció a esa generación que encontró en su arte una participación política y de compromiso social con los más pobres, tarea que tuvo incomprensiones y hasta persecuciones. Por eso hoy venimos a acompañar los restos mortales de un hombre bueno y frágil que vino a dejar una huella en esta tierra que lo apreció a través de las cámaras de televisión o de un escenario cualquiera”, afirmó el prelado.

Leonardo Perucci fue despedido en medio de muchos aplausos, un tributo a lo que fue como hombre y como artista. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sus palabras fueron escuchadas con atención por familiares, amigos y personalidades del medio artístico que llegaron a despedir a Perucci; entre esos Carlos Alvarado (Camacho, de La Pensión), Alejandra Portillo (Azucena, en La Pensión), el músico Carlos Guzmán, sus excompañeros de trabajo en “Fantástico”, Marianella Herrera y Mongo Mongo; y hasta el embajador de Chile en Costa Rica, Ricardo Bosnic.

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Los emotivos minutos finales

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia religiosa se registró en los últimos minutos, cuando el cura le dio luz verde a los familiares para ofrecer los últimos tributos al actor.

El primero de esos homenajes finales fue protagonizado por su hija Valeria Perucci, quien dirigió unas breves palabras de agradecimiento y luego envió un contundente mensaje con gran tono político.

Además de por su faceta artística, a don Leonardo se le conocía por ser un defensor de la solidaridad, el derecho a la atención médica, a la educación y a vivir con dignidad. Valeria le dio voz a esas “protestas” que con frecuencia hacía su papá en redes sociales.

José Manuel Masís, Mongo Mongo, estuvo en todo momento cerca del féretro de don Leonardo Perucci, quien fue su gran amigo y excompañero en Fantástico. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras eso, hubo otro momento significativo: doña Arabella le recitó a don Leo dos poesías, cumpliendo una petición que el artista le había hecho en el pasado, según contó ella misma.

“Leonardo siempre me pidió que le escribiera un poema y a mí me parecía algo único. Quiero leerle un poema que nunca se publicó. Un poema que le escribí en 1998 en un momento muy difícil de mi vida”, dijo la actriz.

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“El elegido (a Leonardo)”, se llamó la oda que recitó doña Arabella a su gran amor de 47 años. El poema hablaba del amor aventurero, profundo, sin miedo y con mucha pasión, una síntesis de lo que habría sido su historia al lado de Perucci.

También, recitó “Nos sobrevuela”, uno de sus poemas conocidos que habla de lo efímero de la vida. Tras sus recitaciones, los asistentes hicieron el momento más especial con un bullicioso aplauso.

Después, el tenor Joaquín Yglesias cantó “My Way”, de Frank Sinatra, una pieza que resumió en gran parte cómo vivía la vida don Leonardo y que fue antesala a la bendición final y la emotiva salida del cuerpo del actor de la iglesia en medio de ovaciones.

Muchos detalles especiales estuvieron presentes en el último adiós a Leonardo Perucci. Fotografia: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mongo Mongo no se separó de él

El féretro de don Leonardo estuvo rodeado en todo momento de sus familiares, pero también de su amigo Mongo Mongo.

Evidentemente conmovido, el excompañero de Perucci en el programa “Fantástico” no se despegó del actor, con quien había hablado 15 días antes por teléfono en una de las llamadas que acostumbraban como grandes amigos que eran, según contó a La Teja.

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El cuerpo de don Leonardo fue cremado, precisó su hija Valeria y sus cenizas permanecerán en Costa Rica, el país que lo adoptó cuando salió de Chile exiliado en el inicio de la dictadura militar en ese país, en 1973.