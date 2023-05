Leonora Jiménez revela las tres ofensas que más frustración y dolor le causaron

Leonora Jiménez se inició en el modelaje hace 25 años y desde entonces está bajo el escrutionio de la gente. Fotografía: Juan Calivá. (JUAN CALIVA)

Durante los 25 años que lleva en el ojo público, la exmodelo y empresaria Leonora Jiménez ha sido blanco de críticas de todo tipo.

La espigada rubia, de 40 años de edad, ha sido felicitada y reconocida por su trabajo y su belleza, pero también ha sido fuertemente señalada, sólo por el hecho de ser una figura pública.

Este martes, la vecina de Santa Ana, reveló, en una reflexión que compartió en Instagram, los tres insultos que recibió y que más le dolieron durante este cuarto de siglo que tiene de estar bajo el escrutinio de la gente.

“De mí se han dicho muchas cosas y se siguen diciendo, lo más fácil definitivamente es juzgar un libro por la portada o un regalo por su envoltorio. Antes me frustraba cuando me llamaban tonta, puta o pola, me frustraba y me dolía”, escribió Jiménez en sus redes sociales.

Leo dijo que, al escuchar esas opiniones, se cuestionaba el por qué la gente no se daba la oportunidad de conocerla antes de juzgarla, pero aseguró que un día, en una valoración personal, encontró que en momentos ella también actuaba de esa manera.

“Un día me di cuenta de que lo que tanto me disgustaba, yo también se lo hacía a los demás, juzgando por la apariencias, quedándome en la superficie de las personas, teniendo gente cerca con portadas perfectas y con historias tóxicas, también dejando de profundizar con personas con historias maravillosas y corazones preciosos, pero con envoltorios diferentes, distintos… la equivocada era yo”, afirmó en Instagram.

Según Leonora, cuando se percató que ella hacía con los demás lo que le aplicaban a ella, concluyó que el mundo aleja a las personas de sus esencias y las reemplaza por apariencias.

“Me di cuenta que en lo superficial está lo encantador y en lo profundo está lo más valioso, entonces decidí quedarme con lo segundo y ver a las personas por su esencia: que incluye luces y sombras, al fin y al cabo, lo profundo está lleno de matices y en los matices está la realidad más hermosa”, apuntó Jiménez al final de su reflexión, en la que pidió a sus seguidores escribir sobre lo que pensaban al respecto.

