Ligia Madrigal está cada vez más cerca de llegar a la cima del Everest

La deportista Ligia Madrigal empezó este domingo su caminata hacia el punto más alto del Everest.

La alpinista Ligia Madrigal está cada vez más cerca de convertirse en la primera mujer costarricense en conquistar el Monte Everest.

Este domingo ella empezó, oficialmente, su ascenso a la cima más alta del mundo, con una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar.

Al ser las 2:15 p.m. (hora de Costa Rica) empezó a caminar hasta el campo 2 y, según publicó en su cuenta de Instagram, serán entre cuatro y cinco días de ascenso. En este lugar se quedarán entre 36 a 48 horas descansando para luego intentar llegar hasta campo 3.

Después seguirán su camino hacia el campo 4, que está a 8.000 metros de altura, donde descansarán unas horas para finalmente salir rumbo a la cima.

“Serán unos días largos y silenciosos”, publicó Ligia.

Esperará unos días más

En el caso de Warner Rojas éste iniciará su ascenso hacia la cima final el próximo jueves 18 de mayo.

En su cuenta de Instagram el alpinista aclaró que no subió con el grupo de este domingo porque no le gusta subir con tanta gente pues le parece peligroso.

Warner Rojas anunció que espera el próximo jueves 18 de mayo iniciar la camina hacia el punto más alto de la cima. Instagram

Además, le pidió a los costarricense que le manden buenas vibras a Ligia para que logre conquistar la cima.

“Enviémosles toda la vibra positiva a Ligia para que lo logre, ojalá todo salga bien. Yo estoy esperando la segunda ventana del tiempo, que es el 18, hay mucha gente arriba y a mí no me gusta subir con mucha gente, es un poco peligroso. Entonces, esperaremos aquí hasta que por fin el 18 haya menos gente. De hecho, no sé si pueden escuchar un poco, viene un helicóptero bajando de campo 2 porque hay mucha gente que está siendo evacuada”, explicó en un video.

Los costarricense empezaron su aventura a mediados de marzo y, según dijo Warner, él espera llegar a los 8.848 metros entre el 20 o 21 de mayo, dependiendo, eso sí, de las buenas condiciones del clima.