Lilliana Carranza retoma uno de los trabajos que más disfruta tras renunciar a Teletica

Dos meses después de su inesperada renuncia a Teletica, Lilliana Carranza retomará uno de los trabajos que más disfruta hacer.

La periodista y presentadora comunicó a canal 7 el pasado 15 de setiembre su decisión de dejar la empresa tras 16 años de laborar ahí, en dos periodos distintos. Según explicó en ese momento, necesitaba tiempo para enfocarse en proyectos personales, y uno de ellos salió a la luz este miércoles.

Liliana Carranza dirigió y presentó en sus últimos años en canal 7 el programa Estado Nacional. Fotografía: Jorge Castillo. (Jorge Castillo)

LEA MÁS: Se va de Teletica una de sus figuras más experimentadas y con más peso en el canal

Será la moderadora del debate del SEC

Carranza fue confirmada la tarde del 5 de noviembre como la moderadora del debate presidencial que organiza el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).

El evento reunirá a los candidatos a la presidencia de la República y se centrará exclusivamente en conocer sus propuestas para la educación pública entre 2026 y 2030.

LEA MÁS: Esto dijo Lilliana Carranza tras su sorpresiva salida de Teletica

El nombre y la foto de Lilliana aparecen en el cartel oficial que promociona la actividad, que se realizará el miércoles 26 de noviembre, a partir de la 1 de la tarde, en el auditorio Teresita Aguilar Mirambell, ubicado en el edificio de Jupema, en San José.

Así se confirmó la participación de Lilliana Carranza como moderadora del debate del SEC. Fotografía: Facebook SEC. (Facebook/Facebook)

Transmisión en vivo y amplia participación

El debate se desarrollará en dos bloques: de 1 a 4 p.m. y de 5 a 8 p.m., y se transmitirá en vivo por YouTube, el Facebook del SEC y Tele Red.

“Será un espacio para el diálogo democrático, la transparencia y la defensa de la educación pública”, detalló el SEC en su comunicado oficial.

El sindicato confirmó la participación de 17 de los 20 candidatos presidenciales para el periodo 2026-2030. No participarán, por distintas razones, Laura Fernández (Partido Pueblo Soberano), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y Natalia Díaz (Unidos Podemos).

LEA MÁS: Teletica confirma qué pasará con el programa Estado Nacional ante la renuncia de la periodista Lilliana Carranza

Mucha experiencia

En sus últimos años en Teletica, Carranza dirigió el programa Estado Nacional, de análisis y debate de la realidad nacional. También hace unos años tuvo la oportunidad de moderar el debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones.