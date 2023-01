Limonense se recuperó de un derrame, bajó 67 kilos y hoy disfruta haciendo música

D’anghelo Brown ahora se siente bien con su cuerpo, aunque no afloja con el ejercicio. Cortesía.

Tener que ver a su hijo en el parqueo desde una cama del hospital de Heredia y no poder moverse ni hacer música fueron motivos suficientes para que el cantante limonense D’anghelo Brown se convenciera de que necesitaba un cambio en su vida.

El artista caribeño, de 34 años, acaba de lanzar su tema “Cansado”, el cual significa un regreso a la música después de un tiempo lejos, batallando contra problemas de peso, de trabajo y de salud.

D’anghelo encontró en el gimnasio una nueva pasión que al igual que su hijo D’andre, de nueve añitos, lo motivan para seguir adelante y solo mirar atrás para valorar más lo que hoy tiene.

–¿Que significa “Cansado” para usted?

Este es mi regreso oficial, mi primer tema después de tener un derrame en lado izquierdo de mi cuerpo, de la recuperación y del cambio físico que he tenido en el último año. Marca ese momento en donde agradezco que estoy vivo, que no me fui a ningún lado y me convenzo de volver, esto solo es la punta del iceberg para mí.

–¿De dónde nació el tema?

Fue un momento en el que sentí que volví a conectar con Dios, que mi afinidad con la música regresó.

Primero empecé a tararear la canción, escribí la letra y me imaginé la parte instrumental, poco a poco fui incorporando los tres géneros que se me vinieron a la mente, que fueron el R&B, hip hop y trap, los mezclé y me propuse a crear algo diferente, para exponer que Limón no solo ofrece cosas negativas como denigración hacia las mujeres, sino que tenemos un buen corazón y queremos hacer las cosas de la mejor manera.

Es algo pícaro, pero no explícito porque siempre voy a querer que niños como mi hijo, de nueve años, canten mis canciones y se las sepan de memoria.

–¿Cómo fue el proceso de salud que vivió?

Se dio cuando me puse un restaurante de comida caribeña, le estaba poniendo bastante, todo estaba saliendo bien y llegó la pandemia, me afectó muchísimo y me empezaron algunos síntomas como taquicardia, dolores de cabeza impresionantes, punzadas en el lado izquierdo del pecho y sumándole a eso algunos problemas personales, todo eso se fue acumulando, había mucho estrés y también tenía obesidad.

Entonces el cuerpo decidió reaccionar, primero me paralizó la cara, luego no podía ni mover la lengua y después terminó en un preinfarto, el cual los doctores dictaminaron que era un derrame en lado izquierdo de mi cuerpo.

D’anghelo Brown llegó a estar varios días en el hospital y casi no cuenta el cuento. Cortesía.

–¿Cuándo fue eso?

Hace once meses, menos de un año y ha sido un camino increíble porque tuve que dejar la música por completo. Antes de eso, había hecho un lanzamiento de mi EP (disco) y estábamos moviéndonos bien, con presentaciones, pero todo se vino abajo por la situación.

–¿Cuánto llegó a pesar?

189 kilos, perdí unos 62 kilos en unos ocho meses. Llegué a un punto en que vi fotos en mi celular y no entendía en qué momento pasé de lo que era a como estaba, hablé con mi familia y empecé a llevar unas terapias intensivas que me ayudaban a movilizar mi cuerpo, me hicieron acupuntura y masoterapia porque yo no me podía ni levantarme de la cama, tenía que andar en andadera y hasta me tenían que ayudar a bañarme y cambiarme, fue algo muy difícil.

Una vez que logré reincorporarme, empecé a hacer ejercicio en la casa y una vez que tuve la autorización del doctor, hice crossfit un mes, me gustó pero sentí que necesitaba algo más y me metí al gimnasio Lanuza Performance (Santo Domingo de Heredia) y es ahí donde se cumplen esos ocho meses seguidos de ejercicio.

D’anghelo Brown llegó a pesar casi 200 kilos, algo que ahora es solo un mal recuerdo. Cortesía.

–¿Y qué lo convenció de hacer ese cambio?

Yo diría que las fuerzas que me da mi hijo, él es mi norte, cada vez que estoy cayendo en picada, cierro los ojos y me acuerdo de él y de mi madre cuando me iban a visitar al hospital de Heredia. Yo estaba en el quinto piso y no se podían recibir visitas por el covid, pero desde mi habitación podía ver hacia el parqueo, entonces yo les indiqué dónde poner el carro para verlos, se veían como figuritas en miniatura, pero me hacían cambios de luces y me tocaban el pito y eso me llenaba demasiado el corazón. Son recuerdos que me llegan y que los tengo muy atesorados.

–¿Y en la música qué lo motiva?

El sueño de hacer música es lo que me mantiene vivo, he visto a gente lograrlo y sé que yo también puedo, así como tuve este cambio físico en el gimnasio, me consta que crecer en la música depende de la constancia. Soy de las personas que ama. Mi esencia es que me dejo llevar por la música, eso es lo que me da inspiración.

Gracias a Dios había gente que me estaba esperando para que regresara y otros más que han seguido el proceso de mi cambio, sin saberlo tenía audiencia positiva que me ha apoyado y vamos por más, ya he llegado a más personas y hasta en Nueva Jersey está sonando el tema entonces estoy seguro de que sí se puede.