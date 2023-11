Lisbeth Valverde pasó la página del Miss Universo al recibir regalazo que le dio canal 7

Lisbeth Valverde representó a Costa Rica en la edición 72 del Miss Universo, que se llevó a cabo en El Salvador. (BENJAMIN ASKINAS)

Lisbeth Valverde pasó la página del Miss Universo y a casi una semana del trago amargo que se llevó en el concurso de belleza, ahora saborea las mieles de los premios que le dieron por ganar el Miss Costa Rica.

Este jueves, la guapa canjeó el principal regalazo que les da canal 7 a todas las miss Costa Rica: el carro, premio que dibujó de nuevo una gran sonrisa en la guapa reina de belleza, de 28 años de edad.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde habló del Miss Universo y qué pasó después que no la llamaran al top 20

“Hoy (este jueves) fue un nuevo día, un día para dar gracias a Dios nuevamente. La vida tiene cosas maravillosas para mí y recibo las bendiciones con los brazos abiertos”, dijo la vecina de Uvita de Osa al agradecer a Teletica y la organización del Miss Costa Rica por el premio.

El regalazo que le dieron a Lisbeth Valverde

El carro es un chuzo del 2024. “Se me adelantó el niño”, comentó la rubia en un video que compartió en redes donde muestra desde su llegada a la agencia hasta el momento en que sale a la calle con su cero kilómetros, de color gris.

“Agradezco que siempre hay un nuevo amanecer, tengo familia, amigos, una perrita y muchísimas personas que me aprecian mucho y cada que me ven no dejan de abrazarme y felicitarme.

LEA MÁS: Miss Universo Sheynnis Palacios reconoce gran gesto de Lisbeth Valverde tras coronación

“Esta experiencia la vivimos juntos como país hasta el final y ahora más que nunca me honra recibir tanto cariño de mi pueblo. Gracias, Costa Rica, hoy sonrío con alegría y entusiasmo, la vida es maravillosa”, finalizó la reina de belleza.

Lisbeth Valverde se coronó Miss Costa Rica 2023 el 16 de agosto.

Lisbeth no se vino muy contenta del Miss Universo debido a que no clasificó a ninguna de las rondas de semifinalistas que avanzaron por la corona, que ganó la nicaragüense, Sheynnis Palacios.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde quería clasificar en Miss Universo para entrar a selecta lista en Costa Rica