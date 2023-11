Lisbeth Valverde habló del Miss Universo y qué pasó después que no la llamaran al top 20

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023, ya regresó al país tras su participación en el Miss Universo.

La Miss Costa Rica Lisbeth Valverde ya está en el país tras su participación en el Miss Universo 2023 que se realizó en El Salvador y cuya ganadora fue la candidata nicaragüense Sheynnis Palacios.

Uno de las primeros antojos que se quitó la tica al llegar fue comerse un buen rice and beans con pollo, según lo dejó ver en sus redes sociales, y también agradeció por un arreglo de guarias moradas que le dejó la organización de Miss Costa Rica.

La ramonense también tuvo una entrevista con Teletica.com donde habló de todo lo vivido en Miss Universo y aseguró que sí se animaría a ir a participar de nuevo porque es “una experiencia de vida”.

Lis mencionó que lo que más le gustó el certamen internacional fue compartir con tantas mujeres y que jamás olvidará el momento en que salió a desfilar el traje nacional porque se sintió empoderada y sentía mucho apoyo del público.

Lisbeth Valverde hizo un en vivo en su Instagram llorando tras darse cuenta que no quedó entre las 20 clasificadas. (Instagram)

También habló de la transmisión que hizo después de darse cuenta que no quedó en el top 20 y en el que dijo: “hay muchas cosas que pasan detrás, que algún día hablaré”.

“Cuando yo hice el live, estaba en shock, estaba muy triste porque no me llamaron al top 20. Creo que muchas personas han malinterpretado lo que yo dije. Incluso, han pensado en que yo no estaba de acuerdo en que ganara Sheynnis, hay videos míos preguntando del top y yo la mencioné a ella y a Miss Tailandia. Incluso, Sheynnis ha dicho que yo la he apoyado y le tomé la mano cuando ganó y le decía que se lo merecía. Así fue y se malinterpretó mucho lo que yo dije. Obviamente, cuando lo dije, estaba triste y conmocionada, pero es muy normal”, dijo.

La reina de belleza dice sentirse satisfecha con el trabajo realizado. “Sé que el país quedó muy orgulloso y solo he recibido felicitaciones”, dijo, agregando que acepta la voluntad de Dios tras el resultado.

“(Sheynnis) es una chica de 23 años con un paquete tan completo. Tiene una historia parecida a la mía, viene de una familia de escasos recursos, estudió igual que yo en una universidad del Estado, gracias a una beca, y así sacó su carrera. Así que yo me siento orgullosa, porque ella representa la mujer centroamericana que viene desde abajo, y sale adelante. Yo creo que se lo ganó”, dijo sobre la nueva Miss Universo.

R’Bonney Gabriel coronó a Sheynnis Palacios como la nueva Miss Universo el pasado sábado 18 de noviembre. (Instagram)

También habló del tema de la inclusión, tras la clasificación de Miss Nepal y Miss Portugal, y mencionó que tal vez “lo necesitan para seguir luchando por sus sueños y seguir motivadas”.

“El tema de la inclusión ha sido de mucha controversia. Igualmente, era obvio que podía pasar, ya que estaban ahí participando y el público las apoyó. Independientemente de si debían estar ahí o no, yo creo que cada una hizo un esfuerzo importante y trabajó duro”.