Miss Universo Sheynnis Palacios reconoce gran gesto de Lisbeth Valverde tras coronación

Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, fue la primera candidata en ser llamada al top 20 y avanzó hasta llegar a la corona. (BENJAMIN ASKINAS)

La nueva miss Universo, la nicaragüense Sheynnis Palacios, reveló que Lisbeth Valverde fue crucial para que ella cayera en razón de que había ganado la corona de mujer más bella del mundo, el sábado pasado.

Palacios hizo la confesión sobre la miss Costa Rica 2023 en la primera entrevista oficial que dio a la televisión nicaragüense como miss Universo, este lunes.

En el canal Vos TV, Sheynnis mencionó que tardó varios segundos para creer que había sido la ganadora de entre las 84 competidoras, y que en medio de ese momento donde todas las candidatas celebraban con ella, la tica le dio en el blanco.

“Cuando fui coronada, yo solo decía: ‘no lo puedo creer, no lo puedo creer’ y me acuerdo perfectamente que Costa Rica, nuestra hermana costarricense, me agarró la mano y me dice: ‘pues mi niña, créelo, porque usted se lo merece”, dijo la reina centroamericana, de 23 años.

Lisbeth Valverde representó a Costa Rica en Miss Universo 2023.

Sheynnis contó que la mexicana también le dio un “golpe” de realidad en ese momento y le afirmó que sabía que el resultado sería el que estaban celebrando.

“Y saber que todas esas mujeres con historias de vida impactantes creían en mí y me miraban como miss Universo, me hizo sentir tan agradecida y afortunada que el amor lo llevo para siempre y ese lazo de amistad va a durar para toda la vida”, continuó la vencedora del codiciado título.

Lisbeth Valverde reaccionó así a las palabras de miss Universo 2023. (Instagram)

Lisbeth Valverde se dio cuenta de lo que dijo la nicaragüense sobre ella en un video que compartieron otras páginas de belleza en Instagram.

Tras escuchar a miss Universo 2023, la tica escribió en redes sociales: “¡Aww, qué linda que se acuerda! Orgullosa de vos”.

