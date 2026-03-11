Lisbeth Valverde se alista para una de las etapas más lindas de la vida

La exreina de belleza Lisbeth Valverde sorprendió este martes al contar cómo se está preparando para una de las etapas más importantes de su vida: la maternidad.

La también expresentadora de Teletica aclaró que por ahora no está embarazada, pero sí se está alistando desde ya para cuando llegue el momento de tener hijos junto con su pareja, el estadounidense Travis Cones.

Lisbeth Valverde junto a su novio Travis Cones cuando la guapa participó en Mira quién baila. (Instagram)

LEA MÁS: A Lisbeth Valverde le hicieron una pregunta muy incómoda e íntima y así respondió

Se prepara físicamente para ser mamá

La confesión de la macha salió a la luz por medio de una consulta que le hicieron sus seguidores en Instagram, donde le preguntaron sobre su físico actual.

“¿Te ha hecho bueno dejar de ser flaquita?”, le consultó un seguidor.

Valverde respondió con total sinceridad y explicó que su cambio físico forma parte de la preparación para la maternidad.

“Me estoy preparando para maternar en unos años y necesito músculo para estar fuerte”, comentó.

Directamente, no mencionó la palabra “fuerte”, sino que la insinuó con un emoticón.

Bajó 15 kilos para el Miss Costa Rica

La modelo también recordó que cuando participó en Miss Costa Rica 2023 tuvo que bajar 15 kilos para lograr la figura que buscaba en ese momento.

Según contó, esa decisión también estuvo relacionada con su postura de no someterse a una operación de busto.

“Amé esa versión mía porque era lo que necesitaba en el momento y ahora estoy construyendo para lo que sigue”, explicó.

Lisbeth Valverde contó en este mensaje cómo se prepara para ser mamá. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Lisbeth Valverde confesó su frustración tras intentar cumplir una meta que se propuso para este 2026

La maternidad está en sus planes

En otra pregunta, un seguidor quiso saber directamente si desea convertirse en mamá, un tema del que en otras ocasiones no habló con tanta certeza como en esta oportunidad, pese a su sólida relación con su novio estadounidense.

“Aún no, pero sí, jajaja. Tengo años diciendo lo mismo. Nunca estaremos al 100 por ciento listos, pero ya por una cuestión de edad no quiero esperar mucho”, respondió.

Por ahora, Lisbeth no ha puesto una fecha específica para dar ese paso, aunque dejó claro que sí está dentro de sus planes.

“En los próximos años, si Dios lo permite”, dijo.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde defiende una parte de su cuerpo que muchos le piden que se opere

La exreina de belleza tiene 30 años y el próximo 13 de abril cumplirá 31, por lo que aún tiene tiempo para pensarlo y, cuando llegue el momento, trabajar junto con su pareja para convertirse en papás.