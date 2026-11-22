Mariale Acosta, Miss Universe Costa Rica 2026, tendrá este domingo una de las pruebas más importantes del Miss Universo. (redes/Instagram)

La espera terminó para los seguidores de los concursos de belleza y, especialmente, para quienes tienen los ojos puestos en Mariale Acosta.

La representante de Costa Rica en Miss Universo 2026 tendrá este domingo 22 de noviembre una de las noches más importantes de su participación en el certamen internacional, pues ha llegado el momento de enfrentarse a la competencia preliminar.

Después de varios días de actividades, preparativos, ensayos y presentaciones en Puerto Rico, la herediana deberá demostrar ante el jurado todo lo que ha trabajado para representar al país en la edición número 75 del concurso de belleza más famoso del mundo.

La cita será a partir de las 5 p. m., hora de Costa Rica, en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido también como el Choliseo, en San Juan, Puerto Rico.

Mariale Acosta contó qué le pasó con su traje de fantasía

Y hay buenas noticias para quienes quieren acompañarla desde sus casas, pues la actividad se podrá seguir en vivo por ¡OPA! Canal 38, así como mediante la transmisión digital de la televisora, en el sitio genteopa.com/envivo.

Esta presentación será especialmente importante porque las candidatas deberán pasar por dos de las pruebas más conocidas de Miss Universo: el desfile en traje de baño y la pasarela en vestido de gala.

En ambas presentaciones, las participantes tendrán la oportunidad de mostrar su seguridad, desenvolvimiento, elegancia y capacidad para dominar el escenario ante el comité de selección.

La preliminar no es simplemente un desfile para lucir los atuendos. Es una etapa fundamental para que los jueces puedan observar a las concursantes en acción y valorar sus condiciones para continuar en la competencia.

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De hecho, las calificaciones que obtengan en estas presentaciones se tomarán en cuenta junto con las valoraciones de las entrevistas privadas que las candidatas tuvieron con el jurado durante la concentración.

Con esos resultados se definirá el grupo de 30 semifinalistas que avanzará a la noche de coronación. Sin embargo, hay un detalle importante: aunque las participantes harán sus presentaciones este domingo, los nombres de las clasificadas no se conocerán hasta el inicio de la gala final, que se celebrará este martes 24 de noviembre.

¿Quién es nuestra reina?

María Alejandra Acosta García, conocida como Mariale Acosta, tiene 24 años y es oriunda de Heredia. La joven fue coronada Miss Universe Costa Rica 2026 el pasado 5 de junio durante la Gala Dorada que se realizó en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Además de modelo y reina de belleza, se desempeña como presentadora y creadora de contenido y estudia Derecho.

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Una de sus características es que domina varios idiomas. Habla español, inglés y francés y continúa preparándose para fortalecer sus conocimientos lingüísticos, una habilidad que también le ha permitido desenvolverse durante las actividades internacionales del concurso.

La preliminar de Miss Universo es este domingo y Mariale Acosta, Miss Universe Costa Rica 2026, desfilará en traje de baño y de noche. (redes/Instagram)

Durante la concentración en Puerto Rico, Mariale incluso participó en grabaciones para Telemundo, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a otras candidatas y colaborar como traductora para facilitar la comunicación entre las participantes y el equipo de producción.

La herediana viajó a Puerto Rico desde el 1.º de noviembre para cumplir con las actividades previas a la competencia y prepararse para representar a Costa Rica en esta importante cita.