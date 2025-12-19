“Llegué a las grandes ligas del humor”: Argenis Matarrita debutará en los Toros del 6

Argenis Matarrita, humorista ganador de La dulce vida de Repretel, debutará este año en los Toros del 6. (Cortesía/Cortesía)

La vida le cambió en cuestión de días al humorista guanacasteco Argenis Matarrita.

Primero vino el triunfo en La Dulce Vida, el concurso de Repretel que lo puso en la vitrina grande y, casi de inmediato, llegó otra noticia que lo terminó de confirmar: este fin y principio de año formará parte, por primera vez, del elenco de humoristas de los Toros del 6.

Integrar el equipo de la Selección del Humor, como se hacen llamar los comediantes e imitadores que están cada fin de año en Repretel, es uno de los grandes sueños de cualquier nuevo humorista.

El oriundo de Carrillo, Guanacaste, compartirá micrófonos con humoristas de la talla de Roque Ramírez, Gustavo Ramírez o Norval Calvo.

LEA MÁS: Argenis Matarrita, triunfador de La dulce vida, nos reveló qué hará con los 15 mil dólares que se ganó

Argenis Matarrita fue el ganador de La dulce vida de Repretel cuya final fue hace unos días. (Cortesía/Cortesía)

Desde que ganó el concurso de humor de canal 6, dice haber recibido muchos mensajes y llamadas de felicitación y, a su vez, le ha generado más trabajito en eventos privados.

Pero más allá del trabajito extra, lo que realmente lo tiene con una sonrisa de oreja a oreja es saber que ahora jugará en “las grandes ligas del humor”.

“La productora de Repretel (Diana Rosa) me dio la oportunidad de estar en los Toros del 6 este año y, de verdad, que es una gran oportunidad y me siento muy agradecido”, dijo.

Los Toros del 6 de este fin y principio de año estará cargado de mucho humor.

No es tan nuevo

Aunque para muchos será una cara nueva en Repretel, Argenis no es ningún improvisado en transmisiones taurinas.

Esta será su cuarta experiencia en toros, luego de pasar por canal 8, cuando transmitían en el redondel de Pedregal; y en el 2023 estuvo con canal 13 en las corridas de Zapote. El año pasado repitió con el canal de Multimedios. Sin embargo, reconoce que llegar al 6 tiene un sabor especial.

“Siempre mi misión fue llegar a formar parte de un elenco de Toros, de radio, y uno se va preparando para estos momentos. Ahora toca adaptarse al formato del canal y dar lo mejor”, dijo.

LEA MÁS: Norval Calvo presumió en la final de La dulce vida un valioso premio que recibió hace 37 años

Manicero es el personaje propio de Argenis Matarrita que quiere explotar en las transmisiones de los Toros del 6. (Cortesía/Cortesía)

Personaje propio

Si algo tiene claro Argenis es que esta oportunidad quiere aprovecharla al máximo para seguir posicionando a Manicero, su personaje propio, pues sabe que es una gran vitrina para que el público lo vaya conociendo más.

Obviamente, también hará algunas imitaciones que hizo en La dulce vida y que le hicieron ganar los 15 mil dólares.

“Me siento muy feliz porque tomaron en cuenta mi personaje, el Manicero. Eso es una marca propia que me va a servir muchísimo para seguir exponiéndolo, tanto en televisión como en mis redes”, mencionó.

Teletica y Repretel transmitirán las corridas de toros desde el redondel de Pedregal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según contó, Manicero nació de una necesidad muy clara y es dejar de ser solo imitador.

“Uno como imitador sabe que es más fácil imitar que crear un personaje desde cero, porque al inicio siempre hay críticas, pero gracias a Dios, la gente lo ha aceptado mucho”, confesó.

Precisamente, este personaje nació en su casa, pues está inspirado en su abuelo Lorenzo Méndez, de 72 años, un sabanero al que admira profundamente.

Aparte de inspirarse en su forma de ser o hablar, se fijó también en como viste para personificarlo; por eso usa sombrero guanacasteco de lona, camisa de cuadros con mangas recogidas, pantalón y botas de hule.

”Yo he convivido mucho con mi abuelo, entonces fue como agarrar sus características, armarlas y desarrollarlas. Soy guanacasteco de cepa y siempre hago el personaje con mucho respeto. Es un personaje alegre, lleno de dichos y con un grito que ya se volvió sello”, aseguró.

Argenis Matarrita dice estar muy feliz con todas las oportunidades que le han salido desde que ganó La dulce vida. (Cortesía/Cortesía)

Su abuelo, por supuesto, ya lo vio y asegura que se “muere de la risa” cuando lo ve imitándolo y hasta lo felicita.

LEA MÁS: Participante de La dulce vida rompe en llanto tras perder en el programa de humor de Repretel

Un sueño que se adelanta

Curiosamente, cuando se inscribió en La dulce vida, Argenis nunca imaginó que el premio iba más allá del dinero, pues no se esperaba que lo fueran a llamar de Repretel para estar en toros.

Según contó, esta semana empezó la grabación de promos, fotos y contenido previo a iniciar, oficialmente, con las transmisiones, que este año serán del 25 de diciembre al 4 de enero de 2026.

Para esos días, Argenis ya tiene planeado rentar algún cuarto cerca de San José para no tener que viajar todos los días desde Guanacaste.

Argenis Matarrita guarda con mucho orgullo el trofeo del programa que ganó en Repretel. (Cortesía/Cortesía)

Por si fuera poco, la noticia de formar parte del elenco de toros llegó en una fecha muy especial para él, pues este 17 de diciembre fue su cumpleaños número 28.

“Me cantaron cumpleaños todos los del elenco, fue un supercumpleaños para mí. Tenía planeado hacer algo con la familia para celebrar hasta el gane de La dulce vida, pero tuvo que viajar a San José, así que el doble festejo vendrá después”, dijo.

LEA MÁS: Humorista Argenis Matarrita viaja casi todos los días desde Guanacaste para cumplir su sueño en Omega

Hoy, Argenis Matarrita vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Con Manicero listo para salir al redondel, el guanaco promete risas, ocurrencias y mucho sabor sabanero en los Toros del 6.

Y si algo tiene claro es que este triunfo apenas es el comienzo de una gran carrera humorística que desea seguir construyendo a punta de esfuerzo y mucha humildad.