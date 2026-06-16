Lo que pasó después de que Allison Bastos y El Dari hablaran de su ruptura sorprendió hasta al influencer

El Dari CR, creador de contenido, decidió acercarse a su exnovia Allison Bastos en diciembre para sanar algunas heridas y recuperar su amistad. (redes/Instagram)

Lo que comenzó como una conversación sincera entre dos personas que compartieron 11 años de su vida terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre los seguidores de Allison Bastos y El Dari CR.

Los creadores de contenido estuvieron en el pódcast Entre nosotras de Ericka Morera y Marcia Benavides, donde hablaron sobre su ruptura, el tiempo que pasaron sin hablarse y la amistad que lograron reconstruir tres años después de separarse.

La entrevista llamó la atención porque, lejos de los dramas o los reproches, Allison y Darío Durán (nombre real de influencer) mostraron una faceta muy distinta: la de dos personas que decidieron sanar heridas, reconocer errores y transformar el cariño que alguna vez sintieron como pareja en una relación cordial basada en el respeto.

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Tras hacerse público el episodio, La Teja conversó con Darío para conocer cómo se ha sentido después de abrirse de una manera tan personal ante miles de personas. Y la respuesta fue clara.

“La verdad es que ya casi no me enfoco en lo que la gente pueda opinar. Con el tiempo he aprendido a guiarme más por lo que yo siento, por lo que me da paz y me hace sentir tranquilo con mis decisiones”, afirmó.

Allison Bastos y El Darí hablaron de su ruptura amorosa

El creador de contenido explicó que aceptar la invitación al pódcast nunca tuvo como objetivo generar polémica o alimentar rumores sobre una posible reconciliación con Allison.

Por el contrario, asegura que todo nació desde la honestidad.

“Haber ido al pódcast fue un acto de honestidad y me sentí bien haciéndolo porque fue desde un lugar muy genuino”, comentó.

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Llamada liberó rencores

La historia de ambos ha generado conversación porque durante el episodio revelaron detalles que hasta ahora eran desconocidos para muchos de sus seguidores.

Entre ellos, que pasaron tres años sin tener contacto luego de terminar una relación de más de una década y que fue una llamada de aproximadamente seis horas la que les permitió reencontrarse y cerrar heridas que todavía seguían abiertas.

Durante esa conversación, ambos hablaron de sus errores, de los sentimientos que quedaron pendientes y de cómo el tiempo les permitió ver las cosas desde otra perspectiva.

El Dari y Allison Bastos estuvieron en el podcast Entre nosotras de Ericka Morera y Marcia Benavides. (redes/Instagram)

Darío, incluso, confesó que durante algún tiempo llegó a sentir resentimiento hacia Allison, algo que logró superar gracias a un proceso de crecimiento personal, terapia y un acercamiento más profundo a su fe.

“Desde el año pasado he venido cambiando ciertas conductas, he venido madurando un poco más y parte de eso es el acercamiento que he tenido con Dios. Ya me venía incomodando tener heridas abiertas de mi pasado dentro de la relación con Allison y yo decía: ‘¿Por qué si veo a Allison tengo que sentir algo feo si fue una persona que amé mucho durante mi vida?’”, relató en el episodio.

Por eso no le sorprendió que muchas personas encontraran algo de su propia historia reflejada en la de ellos.

“La reacción de la gente ha sido mucho más bonita de lo que esperaba. Hemos recibido muchísimos mensajes y comentarios llenos de cariño, apoyo y amor hacia nosotros. Creo que muchas personas se identificaron con la conversación y valoraron que habláramos del tema con transparencia y respeto”, aseguró.

Según cuenta, muchos de los mensajes que ha recibido destacan precisamente la madurez con la que ambos abordaron un tema que para muchas parejas suele ser doloroso.

“Básicamente lo que la gente me dice es que me felicitan por haber hablado con honestidad y con madurez. Que qué bonito ver un amor transformado desde la sinceridad y la honestidad”, explicó.

Amor transformador

En el podcast Allison también reconoció que creía no necesitar cerrar ningún ciclo, porque ella fue la que acabó con la relación y estaba “muy convencida de lo que había hecho”, pero que también fue necesario tener esa conversación sincera con su ex para recuperar al amigo que había perdido.

“El amor que yo le tengo ahora a Darío es un amor transformado por todo lo que vivimos y por todo lo que pasamos, pero para mí es amistad. Él puede contar conmigo y yo puedo contar con él. También llevamos ciertos límites que no hay que sobrepasar y no todo el mundo logra eso”, expresó.

Ella también dejó claro que la relación entre ellos no se terminó producto de una infidelidad.

Allison Bastos, creadora de contenido, aseguró que ella no terminó a El Dari por una infidelidad. (rede/Instagram)

El proceso tampoco fue sencillo para Darío, quien confesó que durante los tres años que estuvieron sin contacto llegó a sentir mucho resentimiento.

“No les voy a mentir, a Allison le agarré un odio. A mí me daba cólera verla. Por comentarios que me llegaban o cosas que escuchaba, desde mi punto de vista yo sentía que andaba haciéndose la víctima”, admitió.

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Ambos, además, admitieron que si alguien les hubiera dicho el día que terminaron que algún día estarían sentados juntos hablando de su historia, no lo habrían creído.