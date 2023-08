Locutora Andrea Fernández abrió su corazón y contó lo más duro de su embarazo

Andrea Fernández tuvo que cuidar a su papito mientras estaba embarazada.

La guapa locutora Andrea Fernández dejó con un nudo en la garganta a sus seguidores después de abrirse a contar parte de lo que le tocó vivir en su embarazo.

La comunicadora recientemente se convirtió en madre primeriza, razón por la cual la hemos visto en redes sociales contando toda su experiencia sobre el gran reto de ser madre.

Fernández, cada vez que puede, trata de estar en comunicación con sus seguidores, es por eso que varias veces deja una cajita de preguntas para responder en su cuenta de Instagram.

En esta ocasión, uno de sus fieles seguidores le puso:

“¿Llevó algún curso de preparación para el parto que le sirviera en ese momento?”.

Por lo que Fernández contestó: “La respuesta es no, no lleve ningún curso. Mi situación era especial, mi papá falleció cuando yo tenía seis meses de embarazo y cuatro de esos seis meses, fueron con su enfermedad, entonces yo estuve 100% enfocada en mi papá, cuidándolo en lo que yo podía, no tuve tiempo de organizar, solo sacaba el chance para asistir a las citas de control del bebé. Por eso yo les digo que uno no conoce la historia detrás de cada persona que uno ve en redes“.

La locutora contó que a ella le hubiera gustado tener más fotos de su embarazo y haber llevado un curso de parto, añadió que tenía las cositas de su bebito en la casa, pero que incluso no estaban armadas por la situación.

“Pero más que tener todo lo material listo, me hubiese gustado tener a mi papá en mi proceso de embarazo y ahorita con mi bebé, y eso es lo que más me duele”, contó.

La comunicadora a finales de marzo perdió a su papito, quien padecía de cáncer.