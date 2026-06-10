Locutora tica logra el sueño mundialista que no pudo la Selección Nacional de Costa Rica

Aunque la Selección Nacional de Costa Rica no logró clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el país sí tendrá una destacada representación en uno de los momentos más importantes del torneo.

La locutora costarricense Rose Davis confirmó que formará parte del equipo encargado de animar la inauguración del Mundial, un evento que contará con la participación estelar de Shakira.

Rose Davis es una voz muy conocida de grandes eventos deportivos en Costa Rica y el mundo. Fotografía: Instagram Rose Davis. (Rose Davis/Instagram)

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Rose Davis tendrá un papel clave en la inauguración

La reconocida voz de Teletica Radio confirmó a Teletica que será parte del elenco de anfitriones que dará vida a uno de los actos más vistos del campeonato.

“No he podido decir mucho ni puedo contar hasta el día de mañana (11 de junio), pero realmente voy a estar como presentadora”, afirmó Rose.

A pesar de que inicialmente fue reservada con los detalles, posteriormente se conoció con mayor claridad cuál será su función durante el torneo.

Será la voz oficial del Estadio Ciudad de México

Según informó TD Max, la comunicadora costarricense tendrá una responsabilidad de gran relevancia durante la Copa del Mundo.

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“La costarricense Rose Davis será la voz del Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial y muchos juegos más. ¡Orgullo tico!”, destacó una publicación de TD Max.

El recinto, anteriormente conocido como Estadio Azteca, fue renombrado recientemente como Estadio Ciudad de México y albergará varios de los partidos más importantes del campeonato.

Rose Davis animó la final del Concacaf Champions Cup. Fotografía: Cortesía. (cortesía /Cortesía)

“Costa Rica sí estará en la inauguración”

Rose explicó que formará parte de un reducido grupo de anfitriones encargados de interactuar con los aficionados y mantener el ambiente durante las actividades previas y durante diversos encuentros mundialistas.

“¿Quién dice que Costa Rica no va a estar en la inauguración del Mundial? Vamos a estar muy bien representados y va a ser algo épico”, expresó.

Una carrera ligada a los grandes eventos del fútbol

La participación de Rose Davis en el Mundial no es producto de la casualidad.

Durante los últimos años se ha consolidado como una de las voces más reconocidas en la animación de eventos futbolísticos internacionales en inglés gracias a su trabajo con Concacaf.

Entre sus experiencias más destacadas figuran la inauguración de la Copa Oro 2025, la final de la Copa Oro Femenina 2024 y la final de la Concacaf Champions Cup en el SoFi Stadium, ante más de 55 mil espectadores.

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El sueño mundialista se hará realidad

Ahora, la comunicadora costarricense sumará el mayor reto de su carrera: participar en un Mundial masculino absoluto.

Su presencia en la ceremonia inaugural mexicana representa un importante reconocimiento internacional y permitirá que Costa Rica tenga una voz protagonista en una de las vitrinas deportivas más grandes del planeta y de las que se privó participar en esta edición.