Loly, de San Buenaventura, reaparece pero ahora por este medio

Tres décadas después de convertirse en uno de los personajes más recordados de la televisión costarricense, Loly, la inolvidable figura de la serie San Buenaventura, encontró una nueva casa para seguir conquistando al público.

La actriz Marianella Hernández le da vida al personaje de Loly. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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La actriz Marianella Hernández, creadora e intérprete del popular personaje, confirmó a La Teja que desde hace dos semanas forma parte oficialmente del programa Manda huevo, de Radio Centro 96.3 FM.

Marianella Hernández celebra su llegada a la radio

La artista aseguró sentirse plenamente realizada con esta nueva etapa profesional, que además le permite reconectarse con un medio que siempre ha disfrutado.

“Para mí, esto es superemocionante. Estoy feliz. La radio me encanta, la tele también me gusta mucho porque es muy linda pero hay que esperar a tener el rating; en la radio, esa información es al momento, en vivo, porque los oyentes participan mucho. Estoy totalmente realizada”, dijo Hernández a La Teja.

Loly, de San Buenaventura, está de vuelta; ahora en la radio

Así nació el fichaje de Loly en Manda huevo

Según explicó la actriz, la invitación surgió por iniciativa del productor Allan Conejo, quien la convocó a participar en el espacio.

La respuesta del público fue tan positiva que la producción decidió integrarla de forma permanente al elenco.

“El programa es superbonito y con gente muy talentosa. Tengo compañeros como Alex Costa con las que se hacen duplas muy bonitas y hay gente nueva también muy talentosa”, comentó.

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Marianella explicó que participa en el espacio dos veces por semana y los días pueden variar según la programación. Manda huevo se transmite de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana.

Loly no llegará sola

Uno de los aspectos que más entusiasma a la actriz es que esta nueva aventura radial le permitirá dar vida a varios personajes además de Loly.

Entre ellos adelantó una cubana llamada Niulka y otro personaje inspirado en una mujer afrodescendiente.

“La radio te ayuda mucho a creer en la imaginación, a ser creativo y a crear sentimientos al otro lado del micrófono. Es muy bonito”, afirmó.

El cariño por Loly sigue intacto

Algo que ha sorprendido profundamente a Marianella durante estas primeras semanas es comprobar que el cariño por Loly permanece tan fuerte como hace 30 años.

La actriz confesó que los mensajes de los oyentes la conmueven constantemente.

“Termino cada programa erizada de tanto cariño. Es mucho amor, una cosa tan bonita que no tengo palabras. Me quedo en shock y en ocasiones no lo puedo creer. La gente recuerda mucho a Loly y la recuerda bonito. Yo estoy muy feliz y cada día me convenzo más que sí era importante retomar el personaje”, enfatizó.

Loly es parte de los personajes que Marianella Hernández le da vida en el programa radial Manda huevo. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

El regreso de Loly apenas comienza

La incursión en la radio forma parte de un proyecto más amplio con el que Marianella busca actualizar y proyectar a Loly hacia las nuevas generaciones.

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Desde hace varios meses trabaja para posicionar al personaje en plataformas digitales como TikTok, donde ha recibido una gran respuesta del público.

Además, adelantó que desarrolla un proyecto exclusivamente para Loly y que muy pronto dará más detalles sobre ella.

Todo indica que el personaje que marcó a miles de costarricenses en los años noventa está listo para vivir una segunda juventud.