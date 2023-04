Lorna Cepeda reveló la bronca que se echó encima Teletica para que ella bailara en Dancing

Lorna Cepeda, Natalia Monge y Michael Rubí recrearon una escena de la novela 'Yo soy Betty, la fea' en la final del programa. Foto: Lilly Arce

Lorna Cepeda, la actriz y ganadora de Dancing with the Stars en nuestro país, confesó que tanto ella como los demás integrantes de Betty La Fea, tienen prohibido interpretar a los personajes de la famosa telenovela colombiana.

Incluso, Lorna reveló toda la logística que tuvo que hacer Teletica para que ella pudiera hacer de alguna manera la representación de la Peliteñida en su baile final, en el último programa de la sétima temporada del programa de baile del 7.

Tanto la macha, como su amiga y excompañera Natalia Ramírez (Marcela, en la novela) fueron invitadas a un programa colombiano, donde el conductor les pidió decir la famosa frase: “Marce, la pobreza me está respirando en la nuca”.

Lorna Cepeda Y Su Confesión Que Involucra A Teletica

Naty contestó que el rollo es que esa frase y los personajes tienen derechos y ellos no los pueden interpretar sin pedir permiso al canal RCN, que fue el creador de la telenovela.

“Eso es muy lindo que uno pudiera hacerlo para la gente, pero no, no se puede hacer. Los personajes no son nuestros, me encantaría pero no puedo”, dijo Lorna.

Cuando hicieron la obra de teatro, la televisora RCN tenía ganancias por lo que no había problema para que los desarrollaran en los diferentes lugares de Latinoamérica, incluido nuestro país, en donde se presentaron.

La obra de Betty, la fea, se presentó en el Palacio de los Deportes en Heredia en el 2018. (Mayela Lopez)

“Paty” dijo que cuando vino al país a Dancing, en la producción del 7, tuvieron que correr para pedir permisos y superar restricciones porque a pesar de que la telenovela fue a inicios del 2000, todavía siguen siendo muy estrictos con la gallina de los huevos de oro que fue el programazo.

“Para la final, ellos querían hacer el tango de Betty y yo vestida de la Peliteñida y tuvieron que llamar a pedir permisos, se los dieron y solo fue para la televisión, no para redes sociales como Facebook, una señal totalmente cerrada porque eso tiene su autoría y sus protecciones”, agregó Cepeda.

Mientras que Ramírez añadió que les da pesar porque hay mucha gente que cree que ellas no quieren y las ven como odiosas, lo cual no es así.

Con esto, entendemos por qué muchos de los actores no pudieron sacarle más jugo a sus papeles, pues aunque ellos los interpretaron y cada uno le puso su sello, los personajes pertenecían al canal y ahí no hay nada más que hacer.