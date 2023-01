Luis Carlos Monge sobre los toros de Zapote: “Somos el chiquillo que llegó a competir”

El elenco de toros del 13 ya tiene colmillo en estas transmisiones. Cortesía.

Zapote es Zapote y por más que este año la competencia existiera en varios canales ticos, en el 13 están muy contentos con el chiquillo que crearon y que le peleó a los más consolidados.

Luis Carlos Monge, conductor de las transmisiones, asegura que están satisfechos con el trabajo que han realizado y esperan seguir siendo del gusto de la gente durante el resto de la semana, pues las corridas terminarán el 8 de enero.

Durante estos días, en las tardes se transmitirá lo mejor de los primeros días y en las noches, a las 7:30, la corrida completamente en vivo. El fin de semana sí habrá doble tanda, a las 2:30 y a las 7:30 p.m.

“Es mi primera experiencia en toros y ha sido muy bonita. Estaba hablando con unos amigos y les contaba que ha sido muy fácil trabajar con este grupo, ha sido muy natural, nada forzado; lo que se ve es como estamos, en un puro vacilón, pero también llevando información que les interesa a los televidentes, sobre las ganaderías, los montadores y otros detalles.

“Desde el inicio supuse que nos iba a ir bien pero no pensé que tanto, ya tenía una idea del humor de Nel López, Mila Montero, Nicho Vargas y la Perla (Zelaya), que es el que me apoya en la conducción y creo que la gente ha agradecido lo que hemos hecho”, afirmó Monge.

¿Karel Hernández y Luis Carlos Monge enfrentados?

Sobre ser el canal más nuevo a la hora de transmitir toros, Luisca dice que hasta ellos se han sorprendido con el bonito equipo que reunieron.

“Que no se malinterprete, pero me ha sorprendido para bien la respuesta técnica del equipo de canal 13 porque desde el principio se habló que era un reto, porque teníamos mucho tiempo de no transmitir toros y estábamos compitiendo contra otras televisoras que lo hacen cada año, entonces desde el día uno fue muy bonito verlos a todos poniéndose la camiseta.

“La química con Frank Mena y Álvaro Brenes, que son muy buenos en los temas de toros, pero se apuntaron al chingue que tenemos es algo que nos ha ayudado mucho”, agregó.

Hasta Luis Amador, ministro de transportes, se apuntó a meterse en la arena. (Jose Cordero)

El periodista no se fijó mucho en la competencia aunque sabe que ellos llegaron a incomodar y a ganarse el cariño de la gente.

“Yo siempre me pongo metas muy altas, aquí evidentemente éramos el carajillo nuevo que entraba a competir y nunca esperamos una respuesta tan abrumadora, los números de rating son espectaculares y la conexión con la gente en las transmisiones siempre es muy buena, el noventa por ciento de comentarios en redes han sido positivos, los sorprendió de manera favorable lo que hemos hecho.

“Para todos hay gustos, yo no me voy a pelear con nadie, en el 7 está Carlos Álvarez, que es como hermano mío, en el 6 está Karel (Hernández) que trabaja conmigo y en Multimedios también es una casa donde tengo muchos amigos, sí creo que el chiquillo que tiramos se muerde y compite y eso nos tiene muy contentos”, dijo el comunicador.

Además de Luis Carlos y los humoristas, el elenco lo completan Diana Ibarra, Marcela Negrini y Tammy González.