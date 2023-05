Lussania Víquez habla las verdades que pocas cuentan de un embarazo

Lussania Víquez mostró su pancita a las 28 semanas de embarazo. Instagram.

Lussania Víquez y su esposo, Jorge Sáenz, están felices con la pronta llegada de sus hijos gemelitos y no dejan de celebrar ese embarazo que la pareja ve como un milagro de Dios.

Aunque ninguno de los dos cabe de la felicidad al saber que ya casi tienen a sus bebitos en brazos, Víquez no la está pasando muy bien en los últimos días, al punto que dice que un embarazo gemelar no es jugando.

La presentadora de Repretel habló en sus redes sociales de todas las dificultades que tiene, eso sí, en ningún momento se queja por los malestares.

“No les voy a mentir, siempre les voy a hablar con la verdad, y es que un embarazo gemelar no es jugando… OJO, no es queja, es realidad, esa realidad de la que no siempre hablamos y menos en las redes sociales”, se sincera la colochuda en un largo mensaje que compartió en Facebook e Instagram.

Lu detalló que no puede estar de pie más de tres minutos, que le falta y que su corazón se le quiere salir del pecho si camina 50 metros.

“Y si no estoy acostada, la retención de líquidos convierte en tamalitos mis pies desde los tres meses, las inyecciones anticoagulantes que me pongo en la pancita todos los días hasta que nazcan, además del reflujo y la acidez…”, compartió Lussania.

La presentadora Lussania Víquez presumió los trajecitos que le envió una señora para sus bebitos. (Captura)

Su mayor sueño

Para Víquez, por más desafiante que le está resultando este proceso, absolutamente todo vale la pena soportarlo.

Ella recordó en el mismo mensaje que está viviendo el mayor de sus sueños: el de ser mamá y narró también la primera vez que decidió dejar a la voluntad de Dios ese anhelo, ya que por haber sido paciente de cáncer, los médicos no le aseguraban que podía ser madre.

“Recuerdo que la primera vez que me atreví a decirle a Dios que se hiciera su voluntad y no la mía, lloré como no tienen una idea… Me costó mucho renunciar a mi anhelo, a mi deseo, a mi mayor sueño. Pero a los años sucedió algo maravilloso y es que su propósito coincidió con nuestro más grande anhelo, y nos dio el don, no con un bebé, sino con dos”, escribió.

Lussania Víquez y su esposo, Jorge Sáenz, viven un sueño. Ellos esperan emocionados a sus gemelitos. Foto: Lussania Víquez.

Tanta felicidad sigue causando entre la gente la noticia de que Lussania será mamá, que la colocha no cabe del agradecimiento, por eso es frecuente ese tipo de post en sus redes sociales, donde mantiene informado a todo el mundo.