Si usted es oyente de la emisora Bésame, de fijo en los próximos días echará de menos escuchar a Lussania Víquez por esa frecuencia radial.

La locutora “salió del aire” por unos días de la emisora romántica y moderna porque se fue a cumplir uno de sus mayores sueños de toda la vida.

Lussania Víquez y su esposo Jorge Sáenz disfrutan en los mercados navideños de Viena. (Instagram/Instagram)

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Junto a su marido, el odontólogo Jorge Sáenz, la colocha disfruta la realidad de uno de los grandes anhelos que tenía: viajar a Austria.

El sueño que se le hizo realidad a Lussania Víquez

De esa manera lo confesó Lu en las últimas horas en sus redes sociales, donde mostró las primeras fotografías en el país europeo que deseaba visitar.

“Uno de mis sueños era conocer Austria”, afirmó Lussania con una sonrisa de oreja a oreja en una fotografía que compartió cerca de una pista de patinaje sobre hielo, en un parque de Viena, la capital austríaca.

La expresentadora contó que llegaron a la majestuosa ciudad europea “después de muchas horas”, pero por lo que ha dejado ver, por el momento todo vale la pena.

En un posteo que hizo en Instagram, Lussania compartió fotografías de su primer encuentro con la bella ciudad.

Lussania Víquez confesó que conocer Austria era uno de sus grandes sueños. (Instagram/Instagram)

Uno de los primeros lugares que visitó fue un mercado navideño de allá, donde aprovechó para tomarse románticas fotografías con su esposo, las cuales compartió en sus redes.

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“Un poquito de Viena, Austria en Navidad. Un viaje termina; lo que despierta en uno se queda”, escribió Víquez.

Esto le dijo su amiga Ginnés Rodríguez

La publicación de la simpática exfigura televisiva generó un montón de reacciones entre sus seguidores y amigos, entre esas Ginnés Rodríguez, quien le escribió: “Que linda escapada, me encanta”.

“¡Qué lindo verlos tan felices! Dios los guarde”, “Wow, qué increíble. Disfruten millones. Love U”, “solo me queda decir, maravilloso y de película”, son otras de las cosas que le han dicho a Lu y a su esposo.

Lussania Víquez disfruta feliz y agradecida de las bellezas de Viena. (Instagram/Instagram)

La pareja disfruta de un momento junta y en solitario pues sus hijos mellizos esta vez no viajaron con ellos.

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