Lynda Díaz explica por qué la gente la crítica tanto

Lynda Díaz salió a defenderse de las críticas. Fotografía: Lilly Arce

Lynda Díaz no se quedó callada y decidió hablar de las críticas que recibe de parte de la gente desde hace años, las cuales aumentaron desde que fue fichada por el programa Mira quién baila de Teletica.

A la expresentadora, de 52 años y radicada en Miami, Estados Unidos, no han parado de tirarle en cada una de las presentaciones que hace domingo a domingo.

“No baila bien, está más preocupada por cómo se ve que cómo baila”, “No entiendo por qué no la nominan”, “Se ve muy rígida, siempre quiere verse perfecta”, “Pésimo baile, nominan a otros, juega a bailar y no baila ni los ojos”, “La favorita de Teletica, no baila nada”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la página oficial del programa.

Incluso, un comentario que llamó poderosamente la atención fue el de una seguidora que la comparó con Amanda Moncada (empresaria de modas) y Doris Goldgewicht (chef profesional), al decirle que tenían más sabor las adultas mayores que ella.

“Muy bonita, elegante y todo, pero de nada le sirve, porque definitivamente ella tiene toda la razón en decir que es la abuelita del grupo. Los años se le notan en la pista, no baila absolutamente nada, ya ella no tiene la misma energía de los demás, que sí están mucho más jóvenes”, dijo la internauta.

Durante la sexta gala del programa hablamos con la guapa, quien muy amablemente nos contestó que desde siempre ha estado acostumbrada a las pedradas que le tira la gente, a las críticas y comentarios hirientes.

“Ya estoy acostumbrada, ya son muchos años de vivir con la crítica constante. Y siempre hay un porcentaje de gente que no nos va a querer, ya sea por envidia o porque el cuerpo sea mejor que el de otros, o bien porque te vaya bien en la vida o cualquier cosa que puedan encontrar negativa”, dijo la participante.

Díaz expresó que estos comentarios para ella no tienen valor y que no significan nada relevante.

Y aunque confesó que muchas veces bloquea a más de uno, para que no la afecte, también responde a algunos, como en el caso de la que la llamó “abuela”.

Lynda Díaz habló de todo el esfuerzo que hace para estar en Mira quién baila. Foto: Fabiola Montoya

“Mi corazón, su frustración se refleja en ese mensaje. Si no es de su agrado, ¿para qué me sigue? Sea feliz, la crítica es tu atraso, no el mío. Mujeres destruyendo mujeres, es muy feo. Vivamos y dejemos vivir”, contestó en su momento.

“Ya esto no me afecta en la forma que vivo, que me cuido y en la forma que lucho para conseguir mis metas, entonces siempre pienso que ahí va otro perdedor, porque la gente que siempre critica, es la que está ‘feliz’ con su vida. Y se manifiestan así cuando ven una mujer bonita y ven personas exitosas”, detalló.

Díaz sí reconoce que para ella la competencia ha sido todo un reto a su edad y que se ha esforzado en todo lo que ha podido.

“Hay que estar en una condición física muy buena, porque no es fácil y de eso yo estoy consciente, que no es lo mismo tener 20 o 30 años que estar en los 50. Pero siento que puedo competir con las de 20, ¿por qué no? Además, siento que a mi edad me conservo muy bien y que cada día trabajo para mantener mi piel, mi cuerpo, esa ha sido mi imagen y va a hacer así, hasta donde la puedo llevar”, detalló.

Lynda Díaz expresó que aunque ella tenga 52 años, igual puede competir con mujeres de 20 años. Fotografía: Lilly Arce

Muchos cuidados

La puertorriqueña expresó que ella tiene una rutina para conservarse así de bien.

“Yo no tomo alcohol, no como salsas rojas ni lácteos, y los azúcares son limitados. Hace un tiempo cambié completamente mi régimen alimenticio para pesar los 62 kilos que tengo ahorita y me ha funcionado muy bien y así me he mantenido”, dijo.

Lynda Díaz es muy cuidadosa con su vestuario. (Instagram)

La participante de Mira quién baila expresó que de hecho el peso que tiene es bajo para su altura y, además, con los ensayos quema montones de calorías.

“Paso comiendo más que nunca, pero todo lo quemamos. Además, yo paso entrenando con mi esposo. Siempre hacemos nuestras pesas y soy bastante obsesionada con mi skincare (cuidado de la piel) y demás cuidados”, agregó.

La empresaria también tocó el tema de la salida de la competencia, pues la gente la ha visto como la favorita del canal y de los jueces.

Lynda Díaz le dedicó el vals a su mamita

“La semana pasada estaba pensando en retirarme por presiones, compromisos, aparte porque mi mamá está un poco delicada de salud, pero mis fieles seguidoras fueron las que me apoyaron para que no me retirara. Mi familia también me llenó de energía para continuar”.

El programa seis fue muy emotivo para Lynda, pues con las presentaciones le fue bien y el vals que bailó con un vestido azul se lo dedicó a su mamita.