Lynda Díaz tiró fuego por crítica que le hizo Mauricio Astorga en Mira quién baila

Lynda Díaz y César Abarca en su presentación de chacha del domingo pasado en Mira quién baila, reality de baile de canal 7. Fotografía: Lilly Arce.

Lynda Díaz no se quedó callada a la crítica que le hizo Mauricio Astorga el domingo pasado en Mira quién baila, relacionada con su supuesta falta de condición física para estar en la competencia de baile de canal 7.

El domingo, en la tercera gala del programa, la exmodelo y expresentadora de tele fue duramente criticada por los jueces tras su presentación de chacha, pero Astorga mencionó un tema que dejó “con sangre en el ojo” a la puertorriqueña.

“Le pondría atención al tema de condición física. Esto es muy desgastante y entre más semanas pasen, obviamente aparecen las lesiones, las molestias, etcétera; pero hay que ponerle especial atención porque de repente te vi respirando por la boca, te faltaba un poco el aire y eso hace que la postura del personaje se pierda un poquito. Hay que ponerle atención, como lo dije la semana pasada, al tema de los descansos. Sé que para vos no es nada fácil porque hay viajes de por medio y de repente cuestan los descansos pero descansar es muy importante en esto porque el descanso es el tiempo en el que el cuerpo puede recuperarse. Así que creo que es importante que le pongamos especial atención al tema físico”, afirmó Astorga.

El lunes, en el en vivo que hizo Lynda por Instagram para hacer el “recuento de los daños” de la gala tres del programa, ella salió al paso de lo que le dijo el actor y le dejó bien clarito que, físicamente, está mejor que muchos.

“Uno de los jueces comentó de si estaba en forma, creo que estoy en mejor forma física que muchos en la competencia y lo digo claramente, aún con mis 52 años hago mi ejercicio a diario, entreno y si puedo bailar nueve horas en un ensayo, yo creo que estoy en mejor condición, diría, que muchos”, respondió Díaz al actor, aunque no mencionó su nombre.

Toni Costa, Isabel Guzmán, Mauricio Astorga e Isaac Rovira son los jueces de Mira quién baila.

Lynda explicó que no es cualquiera la que ensaya tantas horas seguidas y después, un viernes toma un avión cuatro horas y llega cansada y sin dormir a seguir ensayando.

“Entonces significa que estoy en muy buena condición física; ojo con eso”, subrayó en el en vivo de hace dos días.

Asimismo, la empresaria aclaró que no tiene nada contra ninguno de los jueces ni toma los comentarios que le dicen a personal, pero ese de Astorga no le gustó para nada y por eso no se quedó callada.

También consideró que el panel de jueces la evalúa muy fuerte en comparación con algunos de sus otros compañeros, pero eso la tiene sin cuidado.

“Me parece que conmigo, en mi caso, han sido más fuertes (los jurados) que con otras personas, pero puedo entender que me exigen más porque saben que puedo dar más” recalcó.

Lynda Diaz y su "recuento de los daños" de la gala tres de Mira quién baila

En ese mismo en vivo, Lynda confesó que el domingo pensó en dejar la competencia, pero después la idea se le fue de la cabeza.