Mailo muestra los numerosos cambios que tuvo que hacer para volver a abrir su panadería

El empresario Antonio Cerdas, conocido como Mailo Pana, compartió con sus seguidores los ajustes que tuvo que hacer para lograr la reapertura de su panadería, luego de varios días clausurada.

Tras obtener el permiso de Salud, el negocio volvió a operar, marcando un nuevo inicio para su proyecto.

LEA MÁS: Esta es la estrategia que está usando Mailo para levantar su negocio tras la clausura de su panadería

En un video publicado este viernes, el creador de contenido celebró el regreso a sus labores, destacando la importancia de poder trabajar nuevamente.

Mailo tuvo su panadería cerrada por varios días. (Alonso Tenorio)

“Hoy 1º de mayo tengo el regalo más grande que le puede dar usted a un emprendedor, podemos trabajar”, expresó Mailo.

Ajustes en seguridad e infraestructura

Durante el recorrido por el local, Mailo mostró las mejoras implementadas para cumplir con los requisitos exigidos.

“Primero que nada, van a encontrar esta jaula que está aquí, certificada con la instalación de gas, ya han visto toda la tubería de gas. Vamos a encontrar una rampa adecuada según la Ley 7600, con su baranda y pintada de amarillo.

LEA MÁS: Mailo, hecho un mar de lágrimas, se mostró destrozado por esto que le pasó a su panadería

“Tenemos uno, dos, tres, cuatro extintores, sin mencionar que este último es de la clase que es especial para aceites vegetales o animales”, explicó.

Además, incorporaron sensores de gas, una segunda rampa, una puerta divisoria, luces de emergencia y cintas antideslizantes; también realizaron una adecuada instalación eléctrica, añadieron una campana, un detector de humo, cinco basureros y 15 rótulos. A esto se suma el cambio de un grifo, la obtención del permiso de salud, el certificado de fumigación, la construcción de dos baños y la reorganización de la bodega.

Esfuerzo y agradecimiento

El proceso implicó inversión, organización y cumplimiento de múltiples normas para garantizar la seguridad del establecimiento.

“Le quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de poder enfrentar y tener los medios para respaldar y solucionar esta etapa y que Dios bendiga a las personas que ayudan a otras personas”, finalizó.

Con estas mejoras, el negocio inicia una nueva etapa, enfocada en ofrecer un espacio seguro y adecuado para sus visitantes.