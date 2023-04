Majo Ulate hizo una picante confesión sobre Mauricio Hoffmann

Majo Ulate no se guardó nada y dejó a más de un seguidor sorprendido con la confesión que hizo.

La guapa y su novio, Mauricio Hoffmann, comparten un trabajito en común, su conocido pódcast Divagueando, donde hablan de ciertos temas y en su último episodio se soltaron a conversar sobre dietas para mantenerse saludables y en forma.

Majo entonces reveló que se puso a dieta con el guapo presentador de canal 7.

Ulate reconoce que se le ha complicado, ya que el macho no es tan estricto con la comida y que llevaba rato sin hacer actividad física.

Mau quedó dolido porque Majo le dijo que había gente que se ponía a hacer dieta y la abandonaba.

“Vaya manera más sutil de decirle a uno que ya está panzoncito”, expresó el presentador.

Ella no se quedó calladita y se dejó decir varias cosas.

“Yo te he visto delicioso en cada etapa de tu vida, desde que te conozco en persona. Con o sin cuadritos, Mau me sabe igual”, añadió, dejando sorprendidos a sus seguidores con semejantes palabras.

La guapa expresó que ella estaba acostumbrada a someterse a dietas ya que anteriormente lo había hecho y agregó que ella es superdisciplinada.

“Soy muy disciplinada cuando me pongo con algún régimen alimenticio y no me como pero ni un confite de más”, agregó.

La iniciativa de Majo fue jalar a Mauricio a hacer dieta, porque según ella es motivación en pareja.

Mauricio expresó que él sí hace actividad física, pero no como antes y expresó que había llegado el tiempo de retomar el ejercicio y fajarse con las comiditas.