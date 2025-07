Marcia Saborío sufrió un serio accidente que la tuvo llorando del dolor

Marcia Saborío contó que se accidentó durante una presentación. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Hace unos días, Marcia Saborío y María Torres cancelaron las presentaciones de su obra “Gallito Pinto 30 aniversario” por razones que no detallaron.

“A nuestro querido público, informar que por motivos de fuerza mayor hemos tenido que suspender funciones este viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de julio”, publicaron las actrices en redes sociales sin explicar la razón de la medida.

El fin de semana siguiente, ellas retomaron las funciones del espectáculo, pero esa vez Marcia habló de los dolores que venía sufriendo, de nuevo, sin decir el motivo.

“Gracias a todo el mundo que me pregunta cómo estoy. Fue una locura, pero gracias a Dios no pasó a más, entonces sobreviví. Salí de las drogas, porque no saben los medicamentos que me dieron para aliviar el dolor. Andaba por las calles llorando del dolor, parece que me majé unos nervios en las cervicales”, dijo la querida actriz de la serie Caras Vemos la semana pasada.

Este viernes, Marcia, de 62 años, volvió a tocar el tema, pero ahora sí aclaró qué fue lo que le pasó.

Esto fue lo que le pasó a Marcia Saborío

“¡Qué bueno saludarlos! Yo ya de vuelta, en serio ya me queda poquito. Solos estos dos dedos que están dormidos y un dolorcillo en el brazo, pero ahí voy. Con fisioterapia vamos saliendo. Fue una caída. En una presentación me ‘despatarré’, pero gracias a Dios no pasó a más”, explicó la actriz.

Marcia habló sobre eso, porque este fin de semana ella y María vuelven al teatro con nuevas funciones de “Gallito Pinto 30 aniversario”.

Las presentaciones serán este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 en el Teatro Av. 8, en el centro de San José, la nueva sala de las reconocidas artistas.

Para las funciones hay promoción de entradas de 2x1, 3x2 y 4x3. Las reservaciones se hacen al número 7151-7695.

Desde La Teja le deseamos a Marcia una pronta recuperación, ya que por los comentarios que tiene en redes, mucha gente estaba preocupada por su salud.