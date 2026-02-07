María Centeno sigue siendo “la reina” del TikTok en Costa Rica

La tiktoker María Centeno la sigue rompiendo en redes sociales. (redes/Instagram)

María Centeno Ramírez continúa rompiendo récords en redes sociales y reafirmando su lugar como “reina” y una de las creadoras de contenido más influyentes de Costa Rica.

Con tan solo 30 años, la tiktoker se posiciona como la tica más seguida en plataformas digitales, solo superada a nivel general por figuras como Keylor Navas y Maribel Guardia.

Hasta hace poco, Centeno contaba con 8 millones de seguidores en TikTok, más de 600 mil en Instagram (ya subió a 646 mil) y, alrededor de un millón en Facebook, además de una presencia significativa en YouTube, aunque esta plataforma la utiliza poco para generar contenido.

María Centeno se llevó una gran sorpresa

Sin embargo, esta semana la creadora sorprendió al revelar que su comunidad en TikTok creció de forma explosiva, alcanzando los 12,1 millones de seguidores.

La noticia la compartió ella misma en un video, en el que confesó que el número la dejó impactada. Incluso, recurrió a ChatGPT para dimensionar el alcance de su audiencia, descubriendo que ya supera la población total de países como Islandia, Malta, El Salvador, Bulgaria, Paraguay y, por supuesto, Costa Rica.

Más seguidores que habitantes en CR

Con su característico sentido del humor, María agradeció a quienes disfrutan del contenido que crea día a día y les envió un mensaje de cariño, asegurando que su mayor motivación es seguir provocando sonrisas.

“A veces, me parece impactante que haya tantos millones de personas que disfruten las estupideces que hago día tras día. Pero bueno, si usted es de esos 12 millones de personas, déjeme darles un besote y agradecerles de verdad y espero seguirles sacando millones de sonrisas a muchísimas más personas”, dijo.

María Centeno es la creadora de contenido y tiktoker más seguida de Costa Rica y se casará en unos meses. (redes/Instagram)

El camino hasta la cima no ha sido sencillo. María se inició en redes sociales sin experiencia y únicamente por diversión.

En una entrevista, concedida en marzo de 2025, relató que una situación personal difícil la llevó a replantearse su rumbo y a encontrar en la creación de contenido una forma de salir adelante. Hoy, el panorama es completamente distinto: son las marcas las que la buscan para colaborar y ofrecerle proyectos.

Además del éxito profesional, este año tiene un significado especial en lo personal. En diciembre pasado, María anunció que se casará en 2026 con su novia, Kathy Alfaro, con quien ha compartido durante años su historia de amor en redes sociales.

La pareja reveló la fecha de su esperada boda a través de un emotivo video: el gran día será el 1.° de mayo.

Con millones de seguidores, una carrera en constante crecimiento y nuevos capítulos importantes en su vida personal, Centeno vive uno de los momentos más destacados de su trayectoria, consolidándose como un fenómeno digital que trasciende fronteras.