María Fernanda León revela el gran susto por el que pasó hace unos días

La presentadora de De boca en boca, María Fernanda León, reveló los días de incertidumbre y temor que vivió recientemente y que le robaron la paz.
Fer se refirió al respecto en una historia que publicó en Instagram; eso sí, no aclaró si el motivo que expuso tuvo que ver con su ausencia en el programa farandulero de canal 7 los pasados lunes y martes.
LEA MÁS: María Fernanda León confiesa su sueño más romántico y Montserrat del Castillo “la puso en su lugar”
María Fernanda León vivió días de angustia
Según explicó Fer, su “perrhija” sufrió un quebranto de salud que la llenó de miedo y preocupación.
“Mi chiquitita no ha estado muy bien los últimos días y estaba tan asustada. Gracias a Dios, (los veterinarios) me dieron paz diciéndome que era algo controlable”, contó Fernanda por medio de sus redes sociales.
La presentadora no detalló qué padecimiento afectó a su mascota, pero sí compartió una imagen del momento en que la peludita recibía atención veterinaria.
Agradeció a los veterinarios
León aprovechó para expresar su gratitud hacia el personal médico que atendió a su mascota.
“Bendiciones a los doctores que con vocación y amor tratan a sus pacientes como si fueran suyos”, escribió como muestra de agradecimiento.
LEA MÁS: Mauricio Hoffmann le jaló el aire en vivo a María Fernanda León por error en De boca en boca: vea el momento
Sus compañeros le enviaron buenos deseos
Durante las ediciones del lunes y martes de De boca en boca, Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez le enviaron mensajes de “recuperación” a Fer, aunque sin entrar en detalles.
“Esperamos que Fernandita siga mejor”, afirmó el lunes Montserrat del Castillo al inicio del programa.
“Le mandamos un saludo a Fernanda, que se está recuperando”, dijo Bismarck Méndez en los primeros minutos del espacio del martes.
María Fernanda regresó a su trabajo en Teletica este miércoles, aparentemente más tranquila tras superar el susto y con su querida mascota fuera de peligro, según lo que ella misma confesó.
LEA MÁS: María Fernanda León queda al descubierto tras lo que contaron Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann