María Fernanda León revela el gran susto por el que pasó hace unos días

La presentadora de De boca en boca, María Fernanda León, reveló los días de incertidumbre y temor que vivió recientemente y que le robaron la paz.

Fer se refirió al respecto en una historia que publicó en Instagram; eso sí, no aclaró si el motivo que expuso tuvo que ver con su ausencia en el programa farandulero de canal 7 los pasados lunes y martes.

María Fernanda León es parte del elenco de presentadores de De boca en boca. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

María Fernanda León vivió días de angustia

Según explicó Fer, su “perrhija” sufrió un quebranto de salud que la llenó de miedo y preocupación.

“Mi chiquitita no ha estado muy bien los últimos días y estaba tan asustada. Gracias a Dios, (los veterinarios) me dieron paz diciéndome que era algo controlable”, contó Fernanda por medio de sus redes sociales.

La presentadora no detalló qué padecimiento afectó a su mascota, pero sí compartió una imagen del momento en que la peludita recibía atención veterinaria.

Agradeció a los veterinarios

León aprovechó para expresar su gratitud hacia el personal médico que atendió a su mascota.

“Bendiciones a los doctores que con vocación y amor tratan a sus pacientes como si fueran suyos”, escribió como muestra de agradecimiento.

María Fernanda León expuso la situación por la que pasó en este breve mensaje que compartió en redes sociales. Fotografía: Instagram María Fernanda León. (Instagram/Instagram)

Sus compañeros le enviaron buenos deseos

Durante las ediciones del lunes y martes de De boca en boca, Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez le enviaron mensajes de “recuperación” a Fer, aunque sin entrar en detalles.

“Esperamos que Fernandita siga mejor”, afirmó el lunes Montserrat del Castillo al inicio del programa.

“Le mandamos un saludo a Fernanda, que se está recuperando”, dijo Bismarck Méndez en los primeros minutos del espacio del martes.

María Fernanda regresó a su trabajo en Teletica este miércoles, aparentemente más tranquila tras superar el susto y con su querida mascota fuera de peligro, según lo que ella misma confesó.

