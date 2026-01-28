María González eriza la piel con emotivo llamado a los costarricenses a votar este 1 de febrero

La presentadora y creadora de contenido María González invitó a los costarricenses a salir a votar este 1 de febrero con un mensaje tan emotivo que pone la piel de gallina.

Por medio de un "reel" de Instagram, la comunicadora hizo un recorrido visual por lo mejor de Costa Rica, con imágenes cargadas de sentimiento que reflejan la esencia del tico y lo que somos como país.

María González habló desde el corazón al pedir a los costarricenses salir a votar este 1 de febrero. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

Un mensaje que celebra lo que somos como nación

En la grabación, González destacó las virtudes que hacen único a nuestro país y a su gente, con palabras que tocaron el corazón de muchos.

“Costa Rica es el verde que no se rinde, la lluvia que limpia, el sol que vuelve y la gente que, incluso, en días difíciles sigue diciendo: ¿y diay qué, pura vida? Somos un país pequeño pero con un corazón enorme, con una democracia que tanto sueñan, con una biodiversidad que es un tesoro y con una historia que nos recuerda que la paz también se construye”, afirmó María en la grabación.

La violencia y un futuro que no se puede dar por sentado

María también se refirió a la violencia que ha golpeado al país en los últimos años, reconociendo el dolor y el miedo que esto ha generado en muchas familias.

Reconoció que esa realidad la hizo entender “que el futuro no se puede dar por sentado”.

“Por eso este momento importa: porque Costa Rica no se salva sola; la salva su gente, la salvan los jóvenes cuando nos involucramos, la salvamos cuando volvemos a creer en la educación, en la unión, en el respeto y en el amor por esta tierra”, mencionó.

María González invita a los costarricenses a salir a votar

Una potencia por su gente, no por lo material

La creadora de contenido también resaltó que la grandeza de Costa Rica ante el mundo no radica en lo económico ni en lo material, sino en el espíritu del costarricense.

“Costa Rica puede ser potencia, pero no por lo que tiene sino por lo que decide ser y yo decido no rendirme por mi país y espero que vos también. Vayamos a votar este 1 de febrero. Hoy más que nunca Costa Rica nos necesita”, concluyó.

