María José Castillo se dejó ver como pocas veces al lado de su galán

María José Castillo estuvo viviendo en Colombia donde sacó la carrera de odontóloga y hace un año regresó al país. (Esteban Sandoval (House Of Artists))

La cantante María José Castillo se dejó ver muy feliz con su novio al que muy pocas veces muestra en sus redes sociales.

La artista estuvo este domingo como una de las invitadas de la celebración de los 40 años de los payasos Los Pirulos.

Después de compartir con los chiquitines que asistieron al evento pasó la tarde con su amorcito José Campos, con el que se le vio muy feliz.

La exparticipante de Latin American Idol lleva más de tres años de noviazgo, pero gran parte de su relación la tuvo que mantener a la distancia mientras ella vivía en Colombia, donde estuvo sacando su carrera de odontología.

La cantante contó hace como un mes que gracias a su amorcito le empezó a agarrar gusto a las competencias de atletismo, tanto que ya corrió sus primeros 10 kilómetro.

“No fue solo una carrera… fue mi primera 10K. Una prueba de constancia, mente y corazón. Cada paso, cada subida (gracias Bogotá, por esa altitud), cada pensamiento que me decía: ‘no vas a poder’, lo transformé en fuerza. Gracias José por sembrarme la semillita, todo se disfruta más cuando se comparte con alguien como vos", publicó ella a inicios de agosto cuando culminaron la carrera juntos.

