Maricrís Rodríguez reemplazará a Charlyn López en Noticias Repretel

La incapacidad de Charlyn López obligó a Repretel a hacer ajustes para cubrir las responsabilidades que tiene la modelo y presentadora en canal 6.

En Giros, la televisora trajo de vuelta a su exfigura Sael “Sasa” Gómez, quien asumió temporalmente el papel de Charlyn mientras ella se recupera; sin embargo, los cambios también se extendieron a Noticias Repretel.

Maricrís Rodríguez asume la sección de Entretenimiento

La orotinense, de 34 años, presenta la sección de Entretenimiento del noticiero de canal 6, pero como estará fuera al menos 15 días tras una operación preventiva, el canal le confió ese espacio a Maricrís Rodríguez.

Mari, quien es compañera de Charlyn en Giros, se mostró agradecida y emocionada con la oportunidad, que ya había tenido en otras ocasiones, aunque no por tantos días.

“Para mí participar en esta sección del noticiero significa tener la oportunidad de conectar con las personas desde otro ángulo. Noticias Repretel es muy prestigioso y estoy superagradecida con la confianza que me dan don Randall Rivera (director de Noticias Repretel) y don Carlos Hernández (presidente de Repretel) de poder estar algunos días acompañando a los televidentes en este espacio y esperando cumplir las expectativas”, afirmó Rodríguez a La Teja.

Mensaje de apoyo para Charlyn López

Rodríguez aclaró que la experta en temas de espectáculos es su compañera y amiga Charlyn López, y aprovechó para enviarle un mensaje de cariño.

“A Char la estamos extrañando bastante y estamos pidiéndole a Dios y a la Virgen que se recupere bien y pronto”, expresó Maricrís.

Charlyn estará fuera de Repretel por al menos 15 días, luego de someterse a una operación preventiva que ya tenía programada desde hace semanas.

La presentadora prefirió no entrar en detalles sobre la cirugía, pero aseguró que no se trataba de nada grave sino “preventivo”.