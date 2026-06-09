Marilin Gamboa rompió el silencio sobre el tratamiento que la ayudó a perder 9 kilos

La presentadora aseguró que su proceso ha sido supervisado por profesionales y diseñado según sus necesidades. (Instagram/Instagram)

Marilin Gamboa decidió responder una de las preguntas que más le han hecho desde que reveló que perdió nueve kilos y redujo un 10% de grasa corporal.

La presentadora explicó cuál es su posición sobre los péptidos (pequeñas cadenas de aminoácidos que actúan como “mensajeros celulares” en el cuerpo, dando instrucciones precisas para realizar funciones como regular el apetito, reparar tejidos y estimular la producción de colágeno y elastina) que utiliza y aprovechó para hacer una advertencia a quienes buscan resultados similares.

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Luego de compartir los resultados de su transformación física, Gamboa ha recibido una gran cantidad de mensajes de seguidores interesados en conocer cuál fue el tratamiento que la ayudó a perder peso.

Marilin Gamboa decidió aclarar las dudas de sus seguidores sobre el tratamiento que la ayudó a perder peso. (Marilin Gamboa /captura)

Ante la insistencia, la presentadora decidió aclarar el tema por medio de sus redes sociales y explicar por qué no revelará cuáles son los péptidos que utiliza actualmente.

“Después de mi publicación anterior, donde compartí mi pérdida de nueve kilos y un 10% menos de grasa corporal, muchas personas me han preguntado cuáles péptidos estoy utilizando”, escribió.

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Sin embargo, Gamboa aseguró que no puede recomendar ni compartir los medicamentos o tratamientos que forman parte de su proceso, ya que cada persona tiene necesidades distintas.

Según contó, actualmente sigue un protocolo médico personalizado bajo la supervisión de su doctora, quien diseñó el tratamiento después de evaluar diversos factores relacionados con su salud.

“Mi tratamiento fue diseñado después de evaluar mi historial médico, estado hormonal, niveles de estrés y otros factores importantes para mi salud”, explicó.

La comunicadora aprovechó la publicación para hacer un llamado a quienes están pensando en utilizar este tipo de tratamientos por recomendación de terceros o por información encontrada en internet.

“Los péptidos no son algo que se compra y se usa por recomendación de internet o porque alguien tuvo buenos resultados”, advirtió.

Por esa razón, recomendó que cualquier persona interesada en este tipo de procedimientos busque primero la orientación de un profesional calificado que pueda determinar qué es lo más adecuado para su caso.

Marilin aseguró sentirse satisfecha con los resultados obtenidos hasta ahora y agradeció el acompañamiento médico que ha recibido durante todo el proceso.

Incluso confesó que ya empieza a notar cambios físicos importantes.

“Estoy feliz con mis resultados y profundamente agradecida por ayudarme a recuperar no solo mi figura, sino también mi bienestar”, comentó.

La presentadora también tomó con humor la situación y aseguró que siente que el tratamiento la está ayudando a esculpir poco a poco la figura que buscaba.