Mario Chacón lamentó así la muerte de una gran figura de la comedia que luchó por su vida varios días

El comediante Mario Chacón compartió un mensaje cargado de sentimiento tras la muerte de Luis Brandoni, quien falleció este lunes a los 86 años luego de complicaciones derivadas de un accidente doméstico ocurrido el 11 de abril.

Según reportes internacionales, el actor permanecía bajo control médico tras sufrir un hematoma cerebral producto del golpe, condición que finalmente derivó en su fallecimiento.

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Un legado en teatro, cine y televisión

Brandoni dejó una huella profunda en la industria del entretenimiento gracias a su trayectoria y compromiso artístico. En televisión destacó en producciones como Mi cuñado, Durmiendo con mi jefe y Un gallo para Esculapio.

Mario Chacón se pronunció ante la muerte del famoso actor. (Captura de video Camerino/Captura de video Camerino)

En el cine, su talento brilló en películas como Esperando la carroza, La Patagonia rebelde y La odisea de los giles, consolidándose como una figura imprescindible.

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Su legado ha provocado numerosas reacciones en el mundo del espectáculo, donde colegas y seguidores lamentan su partida. El comediante costarricense no fue la excepción.

“Me duele siempre que fallece un comediante. Se va alguien que intentó hacerlo reír a uno... y eso se agradece“, escribió Chacón en su cuenta de Instagram.