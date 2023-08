Marisol Soto conoció la casa de un personaje muy especial de la Biblia

Marisol Soto estuvo el viernes en Capadocia. (Instagram)

Marisol Soto llegó a Turquía hace casi dos semanas con el deseo de hacer realidad dos grandes sueños que tenía pendientes en su vida.

El primero lo cumplió el viernes pasado, cuando conoció la majestuosa Capadocia, región turca donde la exreina de belleza contempló el amanecer subida en un globo aerostático.

Pero había otro “regalito” por el que ella iba y ese se lo dio este miércoles, según mostró con lujos y señales en sus historias de Instagram.

Este miércoles, la exreina de belleza Marisol Soto conoció la casa de la Virgen María. (Instagram)

Mari conoció y visitó la última casa donde, según la historia, vivió la Santísima Virgen María, la Madre de Jesucristo, y que se ubica en Éfeso.

“Para mí es muy especial la visita a la casa de la Virgen María”, comentó Marisol en sus redes a muy tempranas de este miércoles cuando se dirigía al sitio sagrado.

Marisol Soto muy cerca de la puerta principal de la casa de la Virgen María. (Instagram)

“El lugar es precioso”, refirió Marisol en otra historia, mientras mostraba el santuario que, desde luego, estaba lleno de turistas.

Soto mencionó que tuvo la posibilidad de entrar a la casa de la Virgencita y que cuando estuvo ahí se conmovió tanto que hasta lloró.

“Esta es la casa, no dejan tomar fotografías ni videos adentro. La casa de la Virgen es preciosa. Tiene dos altares. Me arrodillé para rezar y me corrían las lágrimas”, relató la empresaria y experta en moda.

Para hacer más especial su visita, Marisol no desaprovechó la oportunidad de encender una candela en las afueras de la casa de la Virgen, donde también se le salieron las lágrimas.

Ella escribió cinco peticiones en un papelito que dejó en un muro que hay en el santuario para eso, y oró a la Virgencita para que intercediera por sus peticiones.

Marisol Soto hizo una visita muy especial en Turquía

Otra cosita que hizo la simpática expresentadora de televisión fue tomar agua bendita en los espacios destinados para eso en el santuario.

Marisol contó que la visita a Éfeso y a la casa de la Madre de Dios fue muy especial para ella porque cree mucho en la Virgen y porque lleva tiempo estudiando la Biblia e imaginándose cómo serían algunos de los lugares que cita las Sagradas Escrituras.

Múltiples videos y fotografías compartió Marisol Soto de su visita a la casa de la virgencita. (Instagram)

“Llevo estudiando dos años La Biblia , imaginando cómo serían estos lugares de tantas historias que he leído, por eso significa tanto estar aquí en Éfeso”, explicó Marisol en una de las múltiples historias que hizo de su especial visita.

La costarricense aseguró que el lugar es bastante caliente; por ejemplo, este miércoles la temperatura estaba en 38 grados centígrados. Por suerte ella escogió un vestido que se veía bastante fresquito, apenas para la ocasión.

Marisol Soto está feliz con un sueño que se le hizo realidad

A pesar de las altas temperaturas, todo valió la pena para Soto que le hizo “check” a otro de los grandes anhelos que cargaba en la maleta que la acompaña en su soñado viaje.

Sin duda que Mari es de las personas que goza la vida al máximo, sea donde sea que esté.