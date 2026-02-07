Farándula

Martin Runow, CEO de Performia Internacional, dará seminario sobre liderazgo en Costa Rica

Actividad será en San José y San Carlos entre el 17 y el 19 de enero

Por Manuel Herrera

El CEO de Performia Internacional, Martin Runow, visitará Costa Rica para impartir un seminario–taller presencial sobre liderazgo y construcción de equipos, dirigido a empresarios, gerentes y líderes organizacionales.

Martin Runow
Martin Runow es de Suecia y es CEO de Performia Internacional. (Cortesía/Cortesía)

Fechas y sedes del evento

Las actividades se realizarán los días 17 y 18 de febrero en el Hotel Hilton Garden Inn City Place, en Santa Ana y el 19 de febrero en el Hotel Amor Arenal, en La Fortuna de San Carlos.

Las conferencias serán de 9 de la mañana a 4 de la tarde y la entrada incluye alimentación.

Durante las jornadas se desarrollarán contenidos clave para la gestión moderna, entre ellos: construcción de equipos productivos que no dependan totalmente del líder, manejo de los altibajos financieros, consistencia y productividad en nuevas generaciones y liderazgo efectivo y toma de decisiones.

El objetivo del evento es brindar herramientas prácticas y aplicables para fortalecer equipos de trabajo y mejorar los resultados empresariales.

Martin Runow
Martin Runow dará tres conferencias en Costa Rica: dos en San José y una en San Carlos. (Cortesía/Cortesía)

¿Quién es Martin Runow?

Martin Runow es CEO de Performia Internacional, consultora especializada en talento humano, liderazgo y productividad, con presencia en varios países.

Cuenta con más de 30 años de experiencia asesorando empresas y es creador de la metodología “La Carreta: ¿Quién lidera a tu equipo?”, utilizada en procesos de formación empresarial.

Información e inscripciones

Las personas interesadas pueden obtener más información en el sitio web www.performiacr.com, a los correos elenia.orozco@performiacr.com o rafael.carmiol@performiacr.com y a los teléfonos: 8461-1544 o 8466-1720.

Martin RunowliderazgoCosta RicaPerformia Internacional
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

