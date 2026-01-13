“Hablando Entre Lobos” llega a Costa Rica en febrero de 2026, acá le contamos dónde comprar entradas

Los días 7 y 8 de febrero de 2026, Costa Rica será sede de Hablando Entre Lobos, una experiencia transformacional de alto impacto dirigida a líderes, emprendedores y tomadores de decisión que buscan fortalecer su mentalidad, potenciar habilidades financieras y elevar su liderazgo personal y empresarial.

Hablando entre Lobos será en dos fechas. cortesía (cortes/cortesía)

LEA MÁS: Fiestas patronales de Alajuelita lo esperan este mes con actividades religiosas y culturales

El evento se desarrollará en dos sedes estratégicas del país:

Día 1: CIC de ANDE, Belén

Día 2: V Entertainment CR

LEA MÁS: Fiestas Guardia de Liberia 2026: cinco días de tradición, música y cultura en Guanacaste

Durante estas dos jornadas intensivas, los asistentes vivirán una inmersión enfocada en la toma de decisiones conscientes, el crecimiento personal, el desarrollo empresarial y la conexión con líderes que están transformando realidades en Latinoamérica.

LEA MÁS: Museo del Jade inicia el año con talleres y actividades gratuitas para estas vacaciones

Varios conferencistas son los invitados. cortesía (cortes/cortesía)

Entre los speakers internacionales destacan Álex Dey, referente del desarrollo personal y empresarial en habla hispana, y Amadeo Llados, creador de contenido y conferencista reconocido por sus enseñanzas sobre disciplina, mentalidad y responsabilidad personal.

El evento será liderado por Renzo Martos, creador del podcast Hablando Entre Lobos, uno de los espacios de conversación más escuchados en Latinoamérica sobre mentalidad, negocios y crecimiento personal.

“Este no es un evento para quienes buscan motivación momentánea. Es un llamado para quienes están listos para dejar de postergar, asumir responsabilidad y convertirse en la persona que su visión exige”, destacó Martos.

Si a usted le interesa ir a este evento, ya puede adquirir las entradas a través de https://smarticket.net/.