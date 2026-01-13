Eventos

“Hablando Entre Lobos” llega a Costa Rica en febrero de 2026, acá le contamos dónde comprar entradas

Hablando Entre Lobos se realizará en dos fechas

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Los días 7 y 8 de febrero de 2026, Costa Rica será sede de Hablando Entre Lobos, una experiencia transformacional de alto impacto dirigida a líderes, emprendedores y tomadores de decisión que buscan fortalecer su mentalidad, potenciar habilidades financieras y elevar su liderazgo personal y empresarial.

hablando entre lobos
Hablando entre Lobos será en dos fechas. cortesía (cortes/cortesía)

LEA MÁS: Fiestas patronales de Alajuelita lo esperan este mes con actividades religiosas y culturales

El evento se desarrollará en dos sedes estratégicas del país:

  • Día 1: CIC de ANDE, Belén
  • Día 2: V Entertainment CR

LEA MÁS: Fiestas Guardia de Liberia 2026: cinco días de tradición, música y cultura en Guanacaste

Durante estas dos jornadas intensivas, los asistentes vivirán una inmersión enfocada en la toma de decisiones conscientes, el crecimiento personal, el desarrollo empresarial y la conexión con líderes que están transformando realidades en Latinoamérica.

LEA MÁS: Museo del Jade inicia el año con talleres y actividades gratuitas para estas vacaciones

hablando entre lobos
Varios conferencistas son los invitados. cortesía (cortes/cortesía)

Entre los speakers internacionales destacan Álex Dey, referente del desarrollo personal y empresarial en habla hispana, y Amadeo Llados, creador de contenido y conferencista reconocido por sus enseñanzas sobre disciplina, mentalidad y responsabilidad personal.

El evento será liderado por Renzo Martos, creador del podcast Hablando Entre Lobos, uno de los espacios de conversación más escuchados en Latinoamérica sobre mentalidad, negocios y crecimiento personal.

“Este no es un evento para quienes buscan motivación momentánea. Es un llamado para quienes están listos para dejar de postergar, asumir responsabilidad y convertirse en la persona que su visión exige”, destacó Martos.

Si a usted le interesa ir a este evento, ya puede adquirir las entradas a través de https://smarticket.net/.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
hablando entre lobosentradasfechas
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.