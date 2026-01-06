Museo del Jade inicia el año con talleres y actividades gratuitas para estas vacaciones

Con la llegada del periodo de vacaciones, el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina anunció una programación especial de talleres y actividades dirigidas a niños y público general.

La propuesta busca fomentar el aprendizaje y la creatividad a través del arte, el movimiento y la historia.

LEA MÁS: ¿Cuál fue el mejor concierto de 2025 en el país? Fans y expertos no coinciden

Talleres gratuitos con cupo limitado

Los talleres son gratuitos, pero requieren inscripción previa, la cual se inicia el miércoles 7 de enero a partir de las 9:30 a.m. Las personas interesadas pueden comunicarse al 2287-6000, extensiones 2051, 32061 o 32073.

El museo ofrece una variada agenda de actividades durante enero. (Museo del Jade/Cortesía)

Actividades para distintas edades

El 14 de enero se realizará un taller de letras y origami para niños mayores de 8 años. El 17 de enero se desarrollará una sesión de gesto y dibujo vivo dirigida a menores a partir de los cuatro años.

LEA MÁS: Fiestas Típicas de Santa Cruz anuncian a Malpaís tras cancelar concierto internacional

Mañanas culturales y exploración histórica

Los días 21 y 29 de enero se llevará a cabo una mañana cultural abierta a todo público, enfocada en la vida cotidiana y espiritual de los pueblos del pasado y el trabajo de la arqueología, mediante recorridos guiados y diálogo con especialistas.

El 24 de enero los niños mayores de cuatro años podrán ser parte de un taller para transformar lo cotidiano en movimiento, relato, objeto y archivo.

El 28 de enero será el turno de un espacio llamado Colorín, colorado, ¡el museo te ha inspirado!, para niños de cuatro años que podrán adentrarse en las aventuras de Miztli.

El Museo del Jade se ubica en San José, al costado oeste de la Plaza de la Democracia, sobre Avenida Central.