Mauricio Hoffmann le cumplió un deseo a su hija en El Chinamo y así reaccionó ella

Mauricio Hoffmann junto a su hija Zoé, quien recientemente cumplió cinco añitos. (Instagram)

Mauricio Hoffmann aprovechó El Chinamo de este viernes para cumplirle un deseo a su hija Zoé, de cinco añitos.

Según contó el guapo presentador, Zoé le había pedido varias veces que la saludara en ese programa, que a ella le gusta ver porque sale su papito.

Al macho se le iba enviarle el saludo a su hija y la de su exesposa, Ericka Morera, pero este viernes, finalmente, hizo realidad la petición.

“Tengo que saludarla porque ya ella no me lo perdona. Un saludo a la princesa de mi vida, Zoé, mi amor, que no se pierde El Chinamo, y a Fer que está con ella. Saludos amor, te amo mi hermosa”, dijo el presentador de De boca en boca al puro inicio del programa.

Zoé reacciona al saludo de su papá, Mauricio Hoffmann

Minutos después, Mau compartió en sus historias en Instagram la tierna reacción de su hija al escuchar el saludo.

A Zoé se le ve muy sonriente y chineada al escuchar a su atractivo papito piropearla como lo hizo. En algunos momentos, la machita hasta se ve sonrojada por todo lo que le dice Hoffmann.

Zoé tiene cinco añitos y este año les dio la alegría a sus papás de graduarse de kínder, motivo que dio pie a un reencuentro entre el Macho y Keka, quienes se divorciaron el año pasado, bastante tiempo después de haberse separado.

Mauricio Hoffmann celebró junto a Zoé su graduación. Foto: Instagram

