Mauricio Hoffmann le huye a examen médico que debe hacerse y le pegan color en televisión en vivo

Mauricio Hoffmann se resiste a hacerse un examen médico recomendado para después de los 40 años. Él va para los 42. Fotografía: Instagram Mauricio Hoffmann. (Instagram/Instagram)

Mauricio Hoffmann huye a un examen médico que se deben hacer todos los hombres después de los 40 años y este miércoles en De boca en boca, al macho le pegaron color por ese motivo.

Todo inició por un comentario que hizo María Fernanda León luego de un reportaje que transmitieron en el programa sobre el susto de salud que se llevó el periodista de Repretel, Gustavo Díaz, y que lo tiene de baja en el noticiero de canal 6.

Al comentar la situación de Díaz, León mencionó la importancia de hacerse chequeos médicos para detectar a tiempo cualquier enfermedad.

Mauricio Hoffmann, Montserrat Del Castillo, María Fernanda León y Bismarck Méndez son los presentadores de De boca en boca. Fotografía: Instagram De boca en boca.

“Lo importante y eso queda de lección, que todo el mundo vaya a revisarse siempre, constantemente, no se sabe ni a qué edad ni cuándo ni cómo hay que revisarse, porque genéticamente traemos cosas”, dijo León.

Tras ese comentario, Mauricio reconoció que la mayoría del tiempo “vamos postergando esas revisiones”, una opinión que sirvió para que Bismarck Méndez le recordara sobre los chequeos médicos del “cuarto piso”.

“Papi, ya le había dicho del examen aquel. Ese es uno de los dos que hay que hacerse”, dijo Bismarck en referencia al examen de la próstata.

Mauricio mencionó que él ya se había hecho el examen de antígenos prostáticos. “Estoy volando, estoy de a tiro”, dijo Mau; pero Bismarck le recalcó que también tenía que hacerse el otro.

El macho de canal 7 hizo algunos gestos con su mano, en alusión a ese examen médico al que muchos hombres se resisten.

El chequeo médico de los 40 que tiene pendiente Mauricio Hoffmann

“No es nada del otro mundo. Es que así son los hombres”, afirmó Montserrat del Castillo al meterse en la discusión.

Mau les respondió a sus compañeros que dejaran las cosas ahí y mencionó que dejaría pasar este año; es decir, que aplazaría de nuevo el examen.

Hoffmann tiene 41 años y el próximo 8 de noviembre el galán llegará a sus 42.