Max Barberena revela íntimo y especial detalle del nacimiento de su tercer hijo

El retahilero y presentador de Teletica, Max Barberena, reveló uno de los detalles más íntimos y emotivos del nacimiento de Josué, el segundo hijo que tiene con su esposa, Melissa Calderón, y el tercero de él.

La figura de Teletica se convirtió en papá por tercera vez el pasado sábado 24 de enero, y a casi dos semanas de ese momento tan especial, el guanacasteco conversó con La Teja sobre la etapa que vive junto a su familia.

Max Barberena se convirtió en papá por tercera vez el pasado 24 de enero. Josué nació a las 10:48 de la mañana de ese día. Fotografía: Instagram Max Barberena. (Instagram/Instagram)

Así fue el nacimiento del pequeño Josué

Josué nació a las 10:48 de la mañana, por cesárea, midió 54 centímetros y pesó casi cinco kilos, contó el orgulloso papá, quien también reveló uno de los detalles más significativos que planearon para darle la bienvenida al bebé.

Según relató, el pediatra que lideró el procedimiento quirúrgico les permitió vivir un momento inolvidable dentro del quirófano.

La canción que marcó el momento

El médico a cargo fue Luis Alonso Picado, pediatra de muchos de los hijos de los famositicos, quien los consintió bastante como papás y les permitió poner la canción “La bondad de Dios” durante el nacimiento.

“Estuve ahí, acompañé a Meli y el pediatra que es el doctor Picado nos chineó mucho porque nos permitió recibirlo (al bebé) y se lo dejó a Meli en el pecho mientras la suturaban. Es un momento que nunca se me va a olvidar: verlo salir, verlo ahí con mi esposa. Ella pidió una canción que se llama ‘La bondad de Dios’, entonces fue demasiado chiva ver a todos los médicos trabajando mientras escuchaban la canción y verlo salir (a Josué), fue épico”, afirmó el presentador de ¡Qué buena tarde!

Max Barberena junto a su esposa Melissa Calderón y su hijo Josué a pocos minutos de nacido. Fotografía: Instagram Max Barberena. (Instagram/Instagram)

Un bebé muy esperado y lleno de significado

A mediados de octubre, la también figura de Toros Teletica había confesado a este medio que Josué fue la respuesta a muchas oraciones, motivo por el cual la canción tuvo un valor tan especial durante el nacimiento.

El pequeño llega a agrandar la familia Barberena Calderón, que el 1.° de marzo del 2021 recibió a su primera hija Sara. Max, además, es papá de Nathaly, de 23 años.

Mamá y bebé están bien

El simpático animador confirmó que tanto Josué como Melissa están en excelentes condiciones, aunque ella se encuentra en proceso de recuperación tras la cirugía.

“Lo más importante es que Josué y Melissa están bien porque al final es un procedimiento para Melissa el dar a luz y para Josué venir a la luz; entonces gracias a Dios han estado bien. Creo que Dios es bueno en que todo saliera bien y bueno en todo porque ahora hay que cambiar pañales en la madrugada, acomodarse de nuevo”, mencionó.

Volver a aprender a ser papá de un recién nacido

Barberena aceptó que, aunque no han pasado muchos años desde el nacimiento de Sara, algunas rutinas ya se le habían olvidado.

“Se lo juro que estoy desbloqueando una etapa de mi vida que se me había olvidado: el cólico, el pañal, la crema… Esa rutina la tenía bloqueada, pero gracias a Dios todo va muy bien. Josué es muy sanito”, destacó.

Entre las cosas que más le llamaron la atención de su nuevo hijo, Max mencionó su tamaño.

“Nació grande, igual que el papá, venía pochotón”, aseveró.

“Josué es bien dormilón, gracias a Dios, y siempre busca el calorcito de la mamá. Entonces el consuelo de él en estos primeros días es tener buena comida, buena dormida y buen calor de los papás”, agregó.

Max Barberena está agradecidísimo con el doctor Luis Alonso Picado por todos los chineos que les dio durante la cesárea. Fotografía: Instagram Max Barberena. (Instagram/Instagram)

Ser papá de un varoncito trae sorpresas

El animador también habló de las diferencias que ha notado al ser papá, por primera vez, de un niño.

“Orinan a chorro parado y lo orinan todo a uno. Ya me cayeron orines hasta en la cara. Es una máquina de sorpresas y esas son las grandes diferencias. El resto de las cosas y de los cuidados son similares, por ahora”, dijo.

Sobre cómo ha asumido Sara la llegada del nuevo integrante, Max explicó que ha sido muy especial.

“Es la típica hermana mayor protectora. Ella se autodefine como la encargada de bebé, menos en los pañales”, comentó.

Además, aseguró que no han dejado de darle atención para evitar celos.

“Se le ha dado el lugar a ella y no la dejamos de chinear porque no todo puede ser bebé. Ella está muy bien y ha sido una buena hermana. Sí se pone más chineada”, contó.

Max Barberena acompañó a su esposa en todo momento durante la cirugía con la que vino al mundo Josué. Fotografía: Instagram Max Barberena. (Instagram/Instagram)

Un amor aún más fuerte por su esposa

Max cerró con palabras llenas de admiración hacia Melissa Calderón, de quien asegura estar aún más enamorado.

“Uno admira más a la esposa en estos días, es rajado. Yo a mi esposa la quiero y la amo y todo, pero estos últimos días de verdad que es ponerse la camisa, recién operada, mal dormida, con un bebé succionando la alimentación y todo lo que eso implica. Las mujeres son demasiado valientes y uno las admira. Gracias a Dios no nos tocó a nosotros (dar a luz), yo me hubiera descompuesto el primer día”, finalizó.