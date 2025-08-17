Media Docena e integrantes de Pelando el Ojo lloran la muerte de José Ricardo Carballo

Cortesía para LT (José Ricardo Carballo/José Ricardo Carballo)

Los integrantes del grupo de comedia Media Docena y los de Pelando el Ojo lloran la muerte de José Ricardo Carballo, uno de los queridos humoristas del programa de Monumental.

LEA MÁS: Así fue la última publicación de José Ricardo Carballo, integrante de Pelando el ojo, en redes

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida hacia Carballo, quien falleció tras un accidente de tránsito en Manolos de Alajuela.

Después de que Pelando el Ojo compartiera la triste noticia en las redes sociales, Mario Chacón de Media Docena expresó sus condolencias.

“Mi más sentido pésame y un fuerte abrazo para su familia y compañeros de elenco”, escribió Chacón en dicha publicación.

Mario Chacón de Media Docena expresó sus condolencias por la muerte del humorista José Ricardo Carballo. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

El grupo Media Docena también hizo una publicación en redes sociales, lamentando la muerte de Carballo.

“Con profundo pesar enviamos nuestra más sentidas condolencias a nuestros amigos de @pelandoelojo ante la partida de su compañero @jrcarballov“, indicó.

LEA MÁS: Esto era lo que hacía José Ricardo Carballo antes de unirse a Pelando el Ojo

Por su parte, varios compañeros de Pelando el Ojo recordaron a Carballo a través de sus sentidos mensajes.

“Descansa en paz mi brother”, escribió Cristian Hernández.

Cristian Hernández lamentó la muerte de su compañero de Pelando el Ojo, José Ricardo Carballo. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

“Descansa en paz, amigo”, dijo Edson Picado.

Edson Picado recordó a su compañero José Ricardo Carballo, en una publicación. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

“Aún estoy en shock... El jueves lo invité a mejenguear, entre risas nos despedimos y me dijo: ‘¿Cuándo llegás a la radio? Para volver a vernos’. Le respondí que esta semana fijo lo veía, y ya estaba fichado como mi portero estrella en las mejengas semanales. Hoy amanezco con la triste noticia de que ya no podré verlo, ni vacilar junto a él, ni volver a disfrutar de sus atajadas estrella. Sin saberlo, ese jueves fue nuestro último abrazo", expresó María Paula Villalobos.

María Paula Villalobos expresó que está en "shock" por la muerte de su compañero de Pelando el Ojo, José Ricardo Carballo. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

“JR esta página no me agrada mucho esta página, no nos conocimos ayer, cómo voy a meterle ganas hoy a la locución comercial cuando tenga que decir es probado y comprobado. Cabrón, te estoy llorando. Paz, hermano, JR. Misión hecha soldado... Te llevaré en mi corazón por siempre, papito”, dijo Marvin Ballestero.

Marvin Ballestero recordó a su compañero José Ricardo Carballo, quien falleció tras un accidente de tránsito. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

LEA MÁS: Este fue el terrible accidente en que murió José Ricardo Carballo de Pelando el Ojo