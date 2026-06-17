Melania Villalta habla sobre su paso por Teletica para La Revista Mundialista

La bellísima modelo y presentadora Melania Villalta pasa por una gran etapa profesional con su regreso a Teletica para integrar La Revista Mundialista.

Mela se refirió en las últimas horas a esta gran oportunidad que la llevó de vuelta a canal 7 a seis meses de su último proyecto en esa televisora: El Chinamo 2025.

En esta oportunidad, Villalta integra una producción deportiva en la que trabaja como presentadora, y respecto a lo que significa eso, habló a través de sus redes sociales.

Melania Villalta es parte del elenco de presentadores de La Revista Mundialista. (Instagram)

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“Estoy agradecida”

Según confesó, los proyectos que ha hecho relacionados con comunicación deportiva han sido de mucho aporte para ella, de ahí que le esté sacando el jugo a esta oportunidad.

“Los proyectos que he hecho como comunicadora en deporte me han dado muchas alegrías, y este nuevo reto mundialista definitivamente no fue la excepción. Estoy viviéndolo al máximo y agradecida por un nuevo espacio para aprender”, afirmó en un posteo que hizo.

Con el mensaje publicó un video en el que mostró el detrás de cámaras del antes y durante el programa y en varias de las tomas se le ve muy concentrada estudiando el guion para no meter las de andar y estar en todas siempre.

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Esto pasa antes y durante La Revista Mundialista de Teletica

Una vieja conocida

Melania lleva varios años integrada a proyectos de Teletica; sin embargo, su gran oportunidad en el canal del trencito llegó en el 2024 cuando la ficharon para presentar El Chinamo. Antes de eso había sido bailarina de ese programa.

Se rumora que, tras La Revista Mundialista, ella continuaría en el canal, pues los chismes de pasillo dicen que la quieren para la tercera temporada de Mira quién baila, pero eso aún no lo confirman en la televisora.

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