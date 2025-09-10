Melania Villalta se adelanta a las críticas por algo que hizo en Argentina

Melania Villalta en el Husky Park de Ushuaia. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

Melania Villalta continúa con su aventura de ensueño por Argentina, donde lleva varios días disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su hermano.

LEA MÁS: Melania Villalta se fue del país muy bien acompañada a un destino que miles añoran

Este martes, la presentadora de televisión contó que visitó Ushuaia (ubicada en el extremo sur de la Patagonia) un maravilloso lugar donde conoció la nieve y vivió una emocionante experiencia que podría desembocar en algunas críticas.

Mela y su hermano disfrutaron de un viaje en trineo “conducido” por perros, una atracción que es muy apetecida en el famoso Husky Park, donde esa raza de peluditos abunda.

Antes de que la gente la crucifique por montarse en un trineo jalado por esos perritos, Mela salió al paso del qué dirán y explicó que nada de lo que hizo puso en riesgo la salud ni el bienestar de los animalitos.

“Inicialmente me cuestioné, como tal vez algunos de ustedes en este momento, si era correcto el tema del paseo en los trineos y el parque como tal. Averigüé antes de y la verdad es que la realidad de estos bebés es completamente distinta. Aprendí que son razas de zonas muy frías, es su naturaleza y esta es su hábitat”, publicó Villalta en Instagram.

Melania Villalta y su hermano en un viaje de trineo en el Husky Park. Fotografía: Instagram Melania Villalta. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Melania Villalta puso nervioso a jugador de Saprissa y su reacción dio de qué hablar

Contó que el bienestar de los peluditos de ese parque es supervisado por cuatro entidades y aclaró que lejos de explotarlos, el jalar los trineos es un ejercicio para esos perros que tienen muchísima energía que necesitan quemar.

“Lejos de ‘explotarlos’, el tema del trineo es como un ejercicio que a ellos les emociona y lo toman como un ‘juego’. Un trineo como tal lo soportan cinco perritos y en cada paseo de apenas 10 minutos, aún así lo llevan ocho para que el esfuerzo no sea nada de verdadero impacto”, recalcó.

Mela dijo que el Husky Park tiene 93 perritos y que todos son cuidados por un equipo de profesionales.

“Finalmente, aprendí que, por el contrario, cuando veamos un husky en Costa Rica o cualquier zona cálida, tenemos que saber que no es correcto, porque a pesar de que se adaptan como cualquier ser humano, NO es su hábitat y esto les reduce su esperanza de vida en un 50%”, añadió.

Melania Villalta vivió esta inolvidable experiencia en Argentina

LEA MÁS: Melania Villalta sugirió el motivo por el que su noviazgo con Jeikel Venegas habría terminado

Melania finalizó asegurando que la experiencia que vivió en el Husky Park es algo que nunca olvidará.