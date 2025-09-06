Melania Villalta se fue del país muy bien acompañada a un destino que miles añoran

Melania Villaltase fue bien acompañada a Argentina. (Instagram/Instagram)

Melania Villata viajó a Argentina y desde su llegada ha compartido en Instagram varias fotos disfrutando del famoso estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, casa del Club Atlético Boca Juniors. La presentadora mostró imágenes, tanto por dentro como por fuera del recinto, causando sensación entre sus seguidores.

Lo que más llamó la atención fue que también apareció en las fotos con un joven muy apuesto. Pero que nadie se alarme: se trata de su hermano, con quien guarda un gran parecido.

“Día 2 en Argentina y Boca Juniors”, escribió Melania al pie de las fotos, mostrando que su viaje va viento en popa.

Recordemos que Melania está soltera, tras terminar su relación con el futbolista de Guadalupe FC, Jeikel Venegas, a inicios de agosto de 2025. La presentadora pidió respeto en sus redes sociales y dejó claro que la ruptura terminó bien, cerrando el tema en paz.

Con este viaje, Melania demuestra que está disfrutando de su tiempo, rodeada de buena compañía y viviendo nuevas experiencias que comparte con sus seguidores.