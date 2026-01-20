Melissa Alvarado revive su 2016 y recuerda la última vez junto al narrador Mario McGregor

Melissa Alvarado, periodista deportiva de Teletica canal 7, compartió varias fotos suyas del recuerdo y algunas causaron asombro. (Instagram/Instagram)

La periodista deportiva Melissa Alvarado se sumó a la tendencia de redes sociales de compartir una foto de hace 10 años, pero en lugar de publicar una sola imagen, decidió abrir el baúl de los recuerdos y mostrar varios momentos que marcaron su 2016, un año clave tanto en lo personal como en lo profesional.

Entre las fotos que compartió aparecen grandes momentos de su carrera, como su primera cobertura de Juegos Deportivos Nacionales para televisión y su debut en una eliminatoria mundialista, además de las noches en las que presentaba ExtraDeportes.

También recordó logros personales como la llegada de Thorcito, su inseparable perrito, y la compra de su primer carro.

Sin embargo, una de las imágenes que más tocó el corazón de sus seguidores fue la que muestra a Melissa compartiendo en un estadio con la recordada “Doble M”, el narrador deportivo Mario McGregor.

El narrador de radio Columbia Mario McGregor falleció en el 2017 y Melissa Alvarado lo estimaba mucho. (redes/Instagram)

Según recordó la periodista, esa fue la última vez que coincidieron en un escenario deportivo, antes del fallecimiento del querido comunicador que se dio en enero de 2017.

La icónica figura de radio Columbia murió de un paro cardiaco, a sus 59 años, causando gran conmoción entre los seguidores del fútbol y sus colegas.

Este es Thor, el perro de la periodista Melissa Alvarado. (redes/Instagram)

El recuento lo completan recuerdos tan curiosos como haber sido “host”; es decir, presentadora de un concierto de la Sonora Santanera, así como su obsesión con The Walking Dead y los tiempos en que apenas era tía de dos bebés.

Ahora 10 años después, Meli se prepara para vivir otro gran año memorable tras comprometerse en matrimonio con su novio, Edgar Brenes, a finales del año pasado, pues ya anda con los preparativos de su boda, un momento que tendrá un gran signicado como los destacados del 2016.