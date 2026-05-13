Melissa Mora anda ilusionadísima y nos contó la razón de su ausencia en redes sociales

Melissa Mora anda muy ilusionada y no es porque ande estrenando un nuevo amor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Melissa Mora está viviendo una etapa llena de ilusión y nuevos retos profesionales. La modelo, cantante y empresaria ramonense se encuentra afinando los últimos detalles de un proyecto muy especial que lanzará oficialmente este viernes y que la tiene completamente emocionada.

Se trata de Sexy by Melissa Mora, su nueva fragancia, una apuesta que marca una etapa distinta en su carrera y que, según ella misma contó, nace de una inspiración muy personal y de un proceso mucho más profundo y detallado que cualquier otro producto que hubiera hecho antes.

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Aunque Melissa ya había lanzado en noviembre de 2023 dos perfumes llamados Sexy y Ángel, esta vez asegura que el nuevo aroma llega completamente renovado y con muchos cambios importantes.

“El perfume se lanzó, pero sacamos muy pocas unidades porque en eso le pasó un problema a la socia mía, entonces tuvimos que parar todo y volverlo a lanzar ahorita. Mucha gente quiso comprarlo y no se podía, entonces creo que tengo muchas personas esperando por el perfume y por eso decidimos lanzarlo de nuevo”, explicó.

Un nuevo aroma

La empresaria aseguró que esta nueva etapa del proyecto arrancó prácticamente desde cero, especialmente en la creación del aroma.

“Básicamente, en algún momento el otro perfume era una inspiración de un perfume muy reconocido, pero en este fue todo totalmente de cero. Al crear esto fue como lo quiero así, quiero más vainilla, más tonka”, detalló.

Melissa Mora aclaró que el nuevo perfume tiene otro aroma y que fue creado 100% por ella. (Jose Cordero)

Melissa contó que trabajó junto a una perfumista costarricense para desarrollar el aroma perfecto, mientras que los aceites y olores fueron elaborados en Dubái.

“Lo hicimos con una perfumista nacional y logramos dar con algo que a mí me encantara”, comentó.

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La ramonense explicó que el perfume tiene un significado muy especial porque representa momentos importantes de su vida, recuerdos y emociones muy personales.

“Cada nota, cada inspiración representa algo de mi vida, una sensación. Cada nota que yo elegí me trae algún recuerdo de algo”, confesó.

La fragancia incluye notas de vainilla, jazmín, cherry y tonka, ingredientes que, según Melissa, reflejan sensualidad, elegancia y empoderamiento femenino.

“Se llama Sexy porque son notas muy sensuales, para una mujer elegante, empoderada, con su toque”, dijo.

Fascinada con el negocio

Además, aseguró que entrar al mundo de la perfumería no fue algo improvisado, pues desde hace años ha visto muy de cerca este negocio gracias a su hermano Bernal, quien tiene más de 15 años trabajando en esta industria.

Según contó, fue gracias a un crédito que le prestó él, que hace un año se abrió su perfumería en San Ramón, donde ahora se la pasa trabajando, y que será en este negocio y en el de su hermano, ubicado en Palmares, donde estará disponible su nuevo perfume. Además, en las tiendas Perfumanía en todo el país.

Melissa Mora está organizando un evento para este viernes para el lanzamiento de su nueva fragancia. (Redes Sociales /Instagram)

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Con este lanzamiento, Melissa Mora suma un nuevo proyecto empresarial a su carrera y demuestra que sigue apostando por diversificarse más allá de la música y el modelaje.